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Сегодня, 22:18

Французы отказались участвовать в ЧМ по волейболу в России

Роман Шишов
Корреспондент

Президент Федерации волейбола Франции (FFVB) Эрик Танги объявил о том, что национальная команда страны не будет участвовать в чемпионате мира 2022 года среди мужских команд, если права на его проведение будут сохранены за Россией, информирует «РИА Новости» со ссылкой на сайт FFVB.

«Безопасность наших сограждан является нашим приоритетом, — отметил Танги. - Мы сделаем все возможное, чтобы гарантировать ее во время национальных или международных соревнований. В этом контексте и на данном этапе Франция не будет участвовать в чемпионате мира, если права на его проведение будут сохранены за Россией».

Международной федерация волейбола (FIVB) в субботу перенесла из России матчи Лиги наций 2022 года из-за ситуации в Украине.

Чемпионат мира по волейболу 2022 года должен пройти с 26 августа по 11 сентября в Москве, Санкт-Петербурге, Кемерово, Новосибирске, Уфе, Екатеринбурге, Красноярске, Калининграде, Казани и Ярославле.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220226/voleybol-1775304464.html
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