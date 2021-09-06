В результате голосования большинство болельщиков высказались за усатого и полосатого хищника, отправив медведя и робота в почетную отставку.

Оргкомитет мужского чемпионата мира по волейболу, который пройдет в России в 2022 году, завершил выборы талисмана турнира, проходившие в формате интернет-голосования болельщиков. Была проделана серьезная работа, ведь талисман — это один из главных героев соревнований, на него обращают внимание зрители на трибунах, игрушки с его изображением и сувениры с маскотом являются самыми популярными приобретениями среди болельщиков. Талисман должен отражать главные характеристики вида спорта, страны-хозяйки и запомниться всем гостям и участникам турнира надолго.

Одно из самых знаковых животных России

Волейбол — командный вид спорта, динамичный и энергичный, вся борьба там происходит наверху, в воздухе. Поэтому и талисман тоже должен быть прыгучим и ловким, способным вступить в игру на площадке и забить яркий эйс. На стадии идей рассматривались самые разные варианты — мяч, молния, сказочные животные. Оргкомитет провел исследование, чтобы посмотреть, какие талисманы уже были представлены на международных волейбольных турнирах, чемпионатах Европы и мира, Олимпийских игр. В итоге болельщикам дали возможность выбрать талисман ЧМ-2022 из трех вариантов — Тигр, Медведь и Робот.

Это были совершенно разные по смысловой нагрузке и по характеру персонажи. Медведь является узнаваемым символом нашей страны, это талисман сборной России по волейболу, полюбившийся всем болельщикам. Робот — символ инноваций и движения в будущее, ассоциирующийся с технологичностью и диджитализацией, он может транслировать на своем мини-экране различные эмоции и данные. Тигр — это ловкое и смелое животное, все мы знаем, какая работа проводится над увеличением популяции амурских тигров в России. Так что болельщики сделали правильный выбор, отдав свои голоса именно за этот талисман.

Вот что говорилось о кандидате Амурский Тигр в описании, которое предлагалось болельщикам во время голосования. «Это одно из самых знаковых и узнаваемых животных России. В нашей стране обитает большое количество тигров, 95 процентов всей популяции амурского тигра проживают на Дальнем Востоке. Тигра оберегают, охота на него запрещена, он находится в Красной книге России. 2022 год — год тигра. Международный день Тигра празднуется 29 июля. Его счастливые цвета — синий и белый, как и у нашего маскота. Тигры всегда в движении, они активные, сильные и ловкие. У нашего талисмана яркие лидерские навыки, невероятная прыгучесть и реакция, мощные лапы для мощных подач, максимальная скорость и превосходная реакция».

Усатый-полосатый

«В процессе было разработано много вариантов — среди них были и сказочные персонажи, и животные, и даже волейбольные атрибуты, — отметил Роман Станиславов, генеральный директор Оргкомитета чемпионата мира по волейболу FIVB 2022. — По итогам на голосование болельщикам были представлены три кандидата, каждый по-своему уникальный и иллюстрирующий национальные характеристики и наш любимый вид спорта. Победитель — Тигр — имеет сильные ассоциации с Россией, ведь над сохранением популяции амурских тигров на Дальнем Востоке трудится множество специалистов. Наш талисман Тигр — сильный, ловкий, прыгучий, он отлично играет в волейбол и сможет показать класс на игровой площадке! Уверен, что он станет ярким символом чемпионата мира и будет радовать всех зрителей своим позитивом».

Всего в голосовании приняли участие более 106 тысяч болельщиков. Главная борьба развернулась между Тигром и Медведем, сторонники Робота быстро остались в меньшинстве, несмотря на то что этого персонажа публично поддержал генеральный менеджер мужской сборной России и олимпийский чемпион Сергей Тетюхин. В итоге Тигр набрал 45,9 процента голосов, первый и единственный в мире медведь-волейболист — 41,9 процента, а робот — 12,2 процента. Споры о том, кто является хозяином тайги — медведь или тигр — не утихают много лет. В случае с волейбольным ЧМ-2022 они закончились в пользу усатого и полосатого хищника.

Талисманам-претендентам специально не стали давать имена, чтобы каждый болельщик мог посмотреть на персонажа, оценить его и придумать свое имя для талисмана-победителя. В ходе голосования звучали самые разные предложения, в том числе такие забавные, как Шлёпа, Вбивака, Воледведь, Волейбастик. Пока окончательный выбор по поводу того, как будут звать тигриного маскота, не сделан. Решение по этому поводу будет принято позднее. В том числе исходя из того, что ранее отдельно оговаривалось: у нашего талисмана русская душа, он знает все об истории России и символизирует всю нашу страну.

В ожидании жеребьевки

У тигра, который теперь является «хозяином» чемпионата мира 2022 года, много кошачьих «родственников» в мужском чемпионате России по волейболу. Маскотом питерского «Зенита» является лев Волейка, а талисманом «Белогорья» — еще один лев, Лева. В роли маскота уфимского «Урала» выступает кот Чемпион, а на эмблеме «Новы» из Новокубышевска изображена синяя пантера. Напомним, что Санкт-Петербург и Уфа входят в число городов, в которых пройдут матчи чемпионата мира. В список также входят Москва, Казань, Калининград, Ярославль, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск и Кемерово.

Старт волейбольного форума намечен на 26 августа 2022 года в Санкт-Петербурге. Среди участников матча открытия точно будет Россия, а вот с кем предстоит сыграть нашей сборной, станет известно 30 сентября — после жеребьевки, которая пройдет в Москве. После жеребьевки главный трофей ЧМ-2022 отправится в турне по десяти городам России, которые примут престижный турнир. Помимо кубка, болельщики увидят матчи сборной мира, составленной из иностранных и российских звезд, против лучших ветеранов каждого региона.

— Выбор талисмана домашнего чемпионата мира по волейболу FIVB 2022 стал отправной точкой в череде знаковых мероприятий турнира, — отметил президент ВФВ Станислав Шевченко. — Отрадно осознавать, что голосование вызвало такой большой отклик — болельщики с интересом оставляли свой голос за полюбившегося персонажа, а также придумывали ему имя. Я очень рад, что в непростой борьбе, но с серьезным преимуществом победил Тигр. Он станет олицетворением смелости, решимости, спортивного азарта. Я уверен, что такой яркий и харизматичный персонаж принесет много положительных эмоций, а также даст правильный заряд командам и болельщикам на трибуне.