До грандиозного праздника волейбола остался ровно год. Обратный отсчет уже пошел

Через 365 дней в России стартует мужской чемпионат мира.

За последние 10 лет Россия приняла огромное количество важнейших спортивных мероприятий. Чемпионаты мира по футболу, хоккею, легкой атлетике и водным видам спорта, Олимпийские игры в Сочи. Теперь в этой линейке будет еще одно гиперзначимое событие — мужской чемпионат мира по волейболу. Особая ценность турнира — в его редкости. Волейбольные чемпионаты мира, как и футбольные, проводятся лишь раз в четыре года. Из-за этого интерес к ним повышенный. У многих игроков в карьере бывает всего один ЧМ.

Где пройдет ЧМ

При том что Россия — одна из главных волейбольных держав мира, чемпионатов мира в нашей стране не было с 1962 года. До этого проходил еще один — в 1952-м. Но то времена СССР. В новейшей истории не было ни одного. И вот теперь этот пробел будет устранен. Международная федерация волейбола (FIVB) сама очень хотела, чтобы Россия приняла этот турнир, и на конгрессе в 2018 году в мексиканском Канкуне официально объявила о ЧМ-2022 в нашей стране.

26 августа 2022 года в Санкт-Петербурге пройдет матч открытия. Среди участников точно будет Россия, а вот с кем предстоит сыграть нашей сборной, станет известно 30 сентября — после жеребьевки, которая пройдет в Москве.

Помимо Петербурга и Москвы чемпионат мира примут еще восемь городов: Казань, Калининград, Ярославль, Уфа, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск и Кемерово. Плюс Белгород заявлен в качестве резервного варианта.

В четверг в 12 часов, ровно за год до старта ЧМ, во всех этих городах прошла торжественная церемония по запуску часов с обратным отсчетом.

В Москве церемония состоялась на Манежной площади. Участие в ней приняли председатель наблюдательного совета ВФВ Николай Патрушев, президент ВФВ Станислав Шевченко, генеральный директор оргкомитета ЧМ-2022 олимпийский чемпион Лондона-2012 Сергей Тетюхин, заместитель мэра Москвы Александр Горбенко, заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров и руководитель департамента спорта города Москвы Алексей Кондаранцев. Часы будут работать вплоть до окончания ЧМ — до 30 сентября 2022 года.

Что говорят про ЧМ-2022

— Наши болельщики как никто заслужили чемпионата мира, ведь в современной России такие турниры еще не проводились, — поделился Станислав Шевченко. — Наши волейболисты выигрывали Олимпийские игры, чемпионаты Европы, Мировую лигу и Лигу наций. Болельщики заслужили увидеть команду в родных стенах на турнире такого масштаба. География чемпионата широкая — от Красноярска до Калининграда. Любители волейбола во всех городах смогут увидеть матчи и насладиться игрой. И, конечно, будем переживать за наших ребят!

— Чемпионат мира будет проходить в десяти городах -аналогично проведению ранее прошедшего в России ЧМ по футболу, — отметил Азат Кадыров. — Готовность городов высокая, многие регионы принимали мероприятия международного масштаба. Инфраструктура в регионах не вызывает сомнений: в Новосибирске уже построен новый объект, в Кемерове строительство завершается. Нет сомнений, что города будут готовы и примут мировою волейбольную элиту на самом высоком уровне.

— Мы запустили обратный отсчет, и впереди нас ждет очень насыщенный год, — пообещал Роман Станиславов. — В сентябре в прекрасном Дворце гимнастики Ирины Винер пройдет жеребьевка ЧМ, соберутся представители всех стран-участниц. Сразу после проведения жеребьевки будет открыта продажа билетов на матчи. Главный трофей — Кубок чемпионата мира — уже прибыл в Россию и будет выставляться на мероприятиях, чтобы болельщики смогли сделать памятные фото. В феврале он отправится в большое турне по стране — Тур трофея, который будут сопровождать матчи легенд волейбола. Впереди 365 дней, во время которых будет много интересного!

Самый длинный волейбольный матч

Одновременно с обратным отсчетом был начат самый длинный волейбольный матч. Он стартовал в Красноярске и пройдет по всем городам. Они будут передавать эстафету друг другу, а очки, набранные командами на каждой арене, будут суммироваться. В результате получится самый длинный и необычный в истории матч.

Завершится он вечером в Москве. Волейболисты столичного «Динамо» усилят команды, собранные из звезд. В частности, участие в игре примут актер Михаил Башкатов, телеведущий Митя Фомин, фигуристки Аделина Сотникова и Елена Радионова, гребец Юрий Постригай, гимнасты Алексей Немов и Артур Далалоян, BMX-райдер Константин Андреев, певица Кристина Си и другие.