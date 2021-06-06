Назло ВАДА. Волейбольный чемпионат мира-2022 пройдет в России

Международная федерация (FIVB) подтвердила это официально.

В декабре прошлого года было принято решение о том, что из-за допинговых скандалов Россия не сможет выступать под своим флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх вплоть до середины декабря 2022 года. Больше того, проведение больших турниров на территории нашей страны в это время тоже заморожено.

По факту же оказалось, что практически никому передвигать турниры из России не выгодно. И воспользовавшись пунктом о «невозможности переноса соревнований в другую страну», международные федерации в переговорах с ВАДА отстояли целый ряд важных событий. Так, в этом году у нас, несмотря ни на что, пройдут чемпионаты мира по скалолазанию и пляжному футболу. В Питере будут сыграны матчи Евро. А теперь вот стало известно, что и с волейболом все хорошо: одно из главных спортивных событий 2022 года — мужской чемпионат мира, — как и планировалось, состоится в нашей стране.

Международная федерация волейбола (FIVB) убедила ВАДА, что отозвать чемпионат из России или перенести его в другую страну юридически и практически невозможно. Был предоставлен огромный отчет. И это не стало сюрпризом. FIVB изначально давала понять, что хочет видеть чемпионат мира в России, несмотря ни на что. У нашей команды отличные традиции, а допинг в волейболе — это что-то совсем далекое. Когда-то президент Ари Граса сам предложил нашей стране взять себе этот турнир, а теперь сделал все, чтобы его не забрали.

- FIVB приветствует признание ВАДА того, что юридически и практически невозможно отозвать ЧМ-2022 из России, учитывая, насколько далеко продвинулась подготовка к этому масштабному мероприятию, проходящему в нескольких городах, - заявил Граса. - Причины такого решения включают в себя масштаб мероприятия, значительные финансовые вложения и обширную подготовку, которая велась с 2018 года, когда Россия была выбрана местом проведения чемпионата.

Сразу же после заявлений со стороны Международной федерации на новость отреагировали российские официальные лица.

- Наша страна рада принимать ЧМ по волейболу, - признал заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. - Он пройдёт в 10 городах-организаторах — это рекордная география в истории волейбола: четыре часовых пояса и 5000 километров протяженность между самым восточным и самым западным городами России, принимающими матчи чемпионата. 336 лучших волейболистов мира, 500 тысяч зрителей на трибунах и миллионы болельщиков по всему миру станут частью масштабного события, которое, несомненно, войдет в мировую спортивную историю.

Это важное и взвешенное решение ВАДА и Международной федерации волейбола, считает президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко.

- ВФВ рада продолжать традиции подготовки крупных международных турниров в России, — отметил босс российского волейбола. - Во всех десяти городах, которые примут матчи, сложились сильные волейбольные традиции, а многочисленные болельщики находятся в ожидании большого волейбольного праздника. Уверен, что ЧМ по волейболу в России пройдет на высшем уровне и мы зададим новые стандарты организации этого престижного международного волейбольного турнира.

Чемпионат мира пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Уфе, Екатеринбурге, Новосибирске, Кемерово и Красноярске. Белгород — резервный город.

- С момента определения России как страны — хозяйки ЧМ по волейболу прошло более двух с половиной лет, мы провели серьезную работу, сформировали команду, подготовили основные документы, определили ключевые мероприятия по продвижению турнира, - напомнил Роман Станиславов, генеральный директор оргкомитета чемпионата мира. - В активную работу включены федеральные и региональные ведомства, города-организаторы, волейбольные клубы — для всех, кто вовлечен в подготовку, этот чемпионат является важным и ответственным мероприятием. Наша задача — сделать лучший чемпионат мира по волейболу в истории, и мы признательны FIVB и ВАДА за принятое решение.

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 26 августа по 11 сентября.