Тигр, робот или медведь? Кто станет главным заводилой ЧМ-2022

Первый в истории чемпионат мира по волейболу, который примет Россия, вот-вот обзаведется официальным талисманом.

Совсем недавно был начат отсчет последнего года до старта ЧМ-2022 — он стартует 26 августа в Санкт-Петербурге. А всего через несколько дней организаторы турнира представят публике официальный талисман соревнований.

Три кандидата на любой вкус

Какой же именно из персонажей будет приветствовать болельщиков и заводить трибуны на всех аренах ЧМ-2022? Возможно, это решите именно вы! Ведь прямо сейчас на сайте mascot.volley2022.ru продолжается голосование по выбору официального талисмана.

Оно стартовало в середине августа, и болельщикам предлагается выбрать самого достойного из трех кандидатов — Тигра, Робота или Медведя. Каждый из них уникален и наделен своими неповторимыми чертами — так, Тигр настолько заряжен на победу, что электризуется во время матчей, Медведь обожает раздавать автографы и даже окончил курсы каллиграфии, а Робот владеет всеми языками мира. Кстати, именно Робот покорил прославленного волейболиста Сергея Тетюхина — олимпийский чемпион и нынешний генеральный менеджер мужской сборной России отдал свой голос новым технологиям. А кто завоюет симпатии болельщиков?

Помимо этого, вы также можете предложить имя для полюбившегося вам персонажа. Голосование открыто до 3 сентября, а 6 сентября будут объявлены результаты. После этого победитель будет представлен публике в качестве официального талисмана чемпионата мира.

Напомним, что первый в российской истории чемпионат мира по волейболу пройдет с 26 августа по 11 сентября в 10 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Кемерове, Красноярске. Участниками чемпионата станут 24 национальные сборные.

Формат турнира предусматривает два групповых этапа и «Финал шести» в Москве, по итогам которого определится новый чемпион мира. А талисману на протяжении этих двух с половиной недель отводится очень важная роль — именно он будет и зазывать болельщиков на матчи с афиш, и развлекать их на стадионах. И, конечно, подбадривать участников.

Мишки, львы, лайки

Вообще, традиция выбирать талисман для крупных турниров зародилась больше полувека назад в Англии — для футбольного ЧМ-1966 там выбрали маскотом льва Вилли, одетого в футболку национальных сборных. Идея оказалась настолько удачной, что через несколько лет ее подхватили организаторы Олимпийских игр. Первый официальный талисман у Игр появился в 1972 году в Мюнхене — такса Вальди. И теперь уже сложно представить любые важные соревнования без талисманов.

Часто на эту роль выбирают животное, которое наделяют национальным колоритом страны, принимающей соревнования, а также атрибутами соответствующего вида спорта. Все отлично помнят озорного волка по имени Забивака, который был талисманом футбольного ЧМ-2018 в России. А уж олимпийский Мишка из 1980 года навсегда вошел в историю нашей страны и стал даже больше чем спортивным талисманом.

Также многие помнят маскотов зимних Олимпийских игр в Сочи, которыми в 2014 году были Зайка, Белый Мишка и Леопард. На ЧМ-2013 по легкой атлетике, прошедшем в Москве, талисманом был воробей, на летней универсиаде-2013 в Казани в этой роли выступил крылатый снежный барс Юни. На зимней универсиаде-2019 в Красноярске запомнилась U-Лайка — прообразом этого маскота выступила самая популярная сибирская порода собак. Еще одна Лайка в 2016-м была талисманом чемпионата мира по хоккею в Москве и Санкт-Петербурге.

Впрочем, нельзя сказать, что у животных в лице Тигра и Медведя по умолчанию преимущество перед Роботом. Антропоморфные персонажи не менее часто становятся талисманами разных турниров — на недавних Олимпийских и текущих Паралимпийских играх в Токио в этой роли выступают забавные разноцветные человечки Мирайтова и Сомэйти. А пять лет назад в Рио пару желтому зверю Винисиушу, похожему на кота, составило растение Том — собирательный образ бразильской фауны.

Своими маскотами обзавелись не только турниры, но и сборные с клубами. Болельщикам национальной команды России, например, отлично знаком зажигательный медведь. Фантазия создателей талисманов почти безгранична — львы, тигры, орлы, ястребы, воины в доспехах, мячи из разных видов спорта. А, например, в хоккейной КХЛ даже проводят состязания между талисманами в рамках Матчей звезд. Главное качество маскота — он должен быть легко узнаваемым и запоминающимся. И кажется, кто бы ни стал талисманом ЧМ-2022, с этим у него проблем не будет.