Роман Станиславов: «Российские болельщики заслужили увидеть лучшие сборные мира»

Генеральный директор АНО «Оргкомитет волейбол 2022», генеральный директор новосибирского волейбольного клуба «Локомотив» Роман Станиславов — о предстоящем чемпионате мира в России и своем клубе.

На днях Всемирное антидопинговое агентство окончательно подтвердило, что следующим летом в России с 26 августа по 11 сентября состоится чемпионат мира по волейболу среди мужских команд.

— Для вас как для главы АНО «Оргкомитет волейбол 2022» волнения позади? — вопрос Роману Станиславову.

— Сомнений в том, что турнир пройдет в России, практически не было. Всероссийская федерация волейбола и Международная федерация волейбола имеют давние и хорошие рабочие отношения. Когда пошли разговоры о переносе чемпионата мира из России — мы понимали, что у нас сильная позиция. Благодаря совместной работе FIVB и ВФВ мы подтвердили, что перенести чемпионат мира в другую страну невозможно. Уверен, что проведем мы его на высочайшем уровне.

— География чемпионата мира — от Калининграда до Новосибирска. Не будет ли сложностей с логистикой?

— Есть транспортная дирекция, разработавшая свою концепцию. Для болельщиков и, конечно, для всех его участников все будет максимально комфортно. Главная наша задача — показать миру Россию как можно подробнее. Чемпионат мира по футболу дошел только до Екатеринбурга. Мы же расширяем географию до Сибири, где очень любят волейбол. Сибирские клубы — «Кузбасс», «Локомотив», «Енисей» — на ведущих ролях в Суперлиге. Болельщики этих команд заслужили, чтобы увидеть сильнейшие сборные мира. В таких масштабах турниры подобного уровня еще не проводились!

FanID вводить не планируется

— На какой стадии готовности главные арены турнира?

— Мы используем и хоккейные арены. Например, в Ярославле и Уфе. Матч открытия пройдет в Санкт-Петербурге на площадке Ледового дворца. Финальные матчи — на «ВТБ Арене» в Москве. FIVB долго выбирала, где можно провести решающие игры турнира. Было несколько вариантов, в том числе футбольные стадионы. И когда президент Международной федерации волейбола Ари Граса увидел фотографию 1952 года, все сомнения отпали. Тогда чемпионат мира впервые проводился в СССР, финал состоялся на открытой площадке на стадионе «Динамо» в Москве. Символично, что через 70 лет на этом же самом месте будет проходить еще один финал. Конечно, хочется, чтобы после чемпионата мира осталось наследие — новые арены, инфраструктура, возросшая любовь к волейболу.

— Какие игры чемпионата мира запланированы в Новосибирске?

— Здесь пройдут шесть матчей первого группового этапа. Три игровых дня — по два матча в день. Какие команды в каких городах будут играть, узнаем по итогам жеребьевки. Сразу после нее стартует официальная билетная программа.

— В чем она заключается?

— Главная идея билетной программы — упростить для зрителей посещение матчей. Поэтому и FanID вводить не планируется. Будет онлайн-продажа билетов. Болельщики смогут выбрать место на любой матч. Сразу после жеребьевки на сайте оргкомитета (volley2022.ru) на сайте Всероссийской федерации волейбола (volley.ru) и клубных сайтах появятся ссылки, по которым все желающие смогут оформить покупку билетов.

— На что, кроме волейбола, смогут рассчитывать команды — участницы чемпионата?

— Мы условно делим города-организаторы на четыре части, в каждой из которых будем работать со школами, другими учебными заведениями, рассказывать им о той или иной сборной. Какой — решится уже после жеребьевки. Болельщикам предстоит изучить традиции и географию стран, команды которых будут играть в их городе. Самые активные участники программы получат билеты на матчи и смогут поболеть за сборные, которые к ним приехали. Это в том числе и социальный проект — показать большой волейбол тем людям, у которых не всегда есть возможность посещать матчи. Рассчитываем организовать и культурную программу. В преддверии чемпионата мира также проведем мастер-классы с участием игроков Суперлиги. Задумок много. Надеемся, что получится их реализовать.

Мечта — команда из своих воспитанников

— Вы также являетесь генеральным директором ВК «Локомотив» (Новосибирск), который стал бронзовым призером Суперлиги Париматч. Достойный результат?

— Да. Минувший сезон можно назвать для нас успешным. Ведь после того, как «Локомотив» годом ранее выиграл золото, было принято решение обновить состав, дать возможность проявить себя воспитанникам новосибирской школы волейбола. Конечно, мы понимали, что такой ход добавит нам сложностей. Например, Костя Абаев, ставший основным связующим, достаточно молод. И на серьезных ролях в чемпионате России еще не играл. Но риск себя оправдал. Спасибо болельщикам — они верили в команду до последнего. В том, что удалось войти в тройку лучших команд страны, большая заслуга ОАО «РЖД». Генеральный директор компании Олег Белозеров уделяет большое внимание развитию волейбола на всех уровнях. Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Анатолий Чабунин — наш куратор. Председатель правления РФСО «Локомотив» Юрий Нагорных, начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай много нам помогают и всегда готовы откликнуться на наши просьбы. Во многом благодаря такой поддержке удается стабильно показывать хорошие результаты.

— В этом году чемпионом России стало московское «Динамо», до этого золото дважды выигрывали сибирские клубы — «Кузбасс» и «Локомотив». В волейболе, в отличие от тех же футбола, баскетбола, хоккея, нет гегемонии столичных команд?

— Российская Суперлига входит в число сильнейших национальных чемпионатов в мире. В отечественном волейболе конкуренция очень высокая. Был период, когда доминировал казанский «Зенит». Но сейчас все команды выравнялись. За четыре года сменилось четыре чемпиона. Это показатель высокой конкуренции.

— В составе «Локомотива» произошли изменения. К команде присоединяются канадский доигровщик Джон Гордон Перрин и центральный блокирующий Денис Черейский. Будут еще новички?

— Изменения у нас небольшие. К той базе, что мы заложили в прошлом сезоне, добавили лишь штрихи. Что касается игроков, которые покинули клуб, мы благодарны за годы, проведенные в «Локомотиве», Марко Ивовичу и Дмитрию Щербинину. Со стороны приглашать больше никого не будем. Возможность проявить себя получит наша молодежь.

— Какие цели у «Локомотива» в сезоне-2021/22?

— Когда только начинал работать в Новосибирске, передо мной стояло несколько задач. Во-первых, создание сильного клуба со своей инфраструктурой и своими воспитанниками. Во-вторых, строительство нового волейбольного центра. В-третьих — результат. Всего этого нам добиться удалось. Сейчас мотивация в том, чтобы в «Локомотиве» играло как можно больше своих воспитанников. От сезона к сезону число их увеличивается. И сейчас подрастает поколение с хорошими перспективами. Мечта — команда «Локомотив-Новосибирск» из своих воспитанников плюс два легионера. Насколько я знаю, по такому же принципу строится работа и в женском «Локомотиве» из Калининградской области. В этом сезоне калининградки впервые в своей истории завоевали золотые медали женской Суперлиги.

Лучшая площадка для волейбола в России

— Пламен Константинов в Новосибирске начнет уже шестой сезон. Никакой тренерской чехарды...

— Стабильность — одна из важных составляющих успеха. Но сохранять ее бывает непросто. Ведь случаются моменты, когда дела идут не лучшим образом. В такой ситуации очень важна поддержка руководства ОАО «РЖД», Новосибирской области. Политика клуба — менять тренеров как можно реже.

— «Локомотив-СШОР» в этом сезоне в четвертый раз подряд стал победителем Молодежной лиги. Солидное достижение?

— Безусловно. У нас прекрасная молодежь. Есть клубная вертикаль, которая позволяет готовить собственные кадры. Сейчас планируем новый проект — набираем десятилетних ребят. Будем проводить отбор, проверять координацию, смотреть на рост. Обычно волейболом начинают заниматься немного позже, а в десять лет основное внимание уделяют общефизической подготовке. Но нам важно, чтобы юные волейболисты с первых шагов в спорте начинали впитывать дух «Локомотива», дух победителей. Потому мальчишки будут тренироваться в тех же условиях, что и главная команда, носить такую же форму.

— Первенство ОАО «РЖД» по волейболу среди юношей и девушек «Локоволей» тоже вписывается в клубную вертикаль?

— Конечно. В этом году «Локоволей» вернулся в Новосибирск. На протяжении нескольких лет турнир проходил в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде. На этот раз он впервые состоялся на «Локомотив Арене». Из-за пандемии мы не смогли пригласить зарубежные команды, однако география участников была очень широкой. Приехали, например, юные волейболисты из Тынды, Петропавловска-Камчатского. Почетными гостями «Локоволея» стали первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, заместитель гендиректора ОАО «РЖД» Анатолий Чабунин, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Приехали в Новосибирск и принимали участие в награждении призеров Юрий Нагорных, генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко, а также олимпийский чемпион, генеральный менеджер сборной России Сергей Тетюхин. Визит таких высоких гостей говорит о том, что развитию волейбола в стране уделяется серьезное внимание. И «Локоволей» играет в этом процессе очень важную роль.

— Кстати, о «Локомотив Арене». Вы довольны новым домом, который появился у команды?

— Доводилось не раз слышать, что в Новосибирске лучшая площадка для волейбола в России. В том, что у нас появилась такая прекрасная арена, огромная заслуга правительства Новосибирской области, губернатора Андрея Травникова. Когда он вступал в должность, то пообещал построить новую волейбольную арену. И свое обещание выполнил. Волейбол — это игра, которую нужно чувствовать. И такая возможность у наших болельщиков теперь есть. На арене отличное звуковое и световое оборудование. Зал действительно получился очень компактный, красочный, вместительный.