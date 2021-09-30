Ждем жребия. С кем может сыграть Россия на домашнем чемпионате мира 2022?

30 сентября в Москве состоится жеребьевка мужского чемпионата мира 2022, который впервые в истории пройдет в России.

Итак, до старта исторического турнира, матч открытия которого 26 августа следующего года примет Санкт-Петербург, остается меньше года. У турнира уже есть официальный логотип и талисман, а в четверг станет известно, по каким городам и весям разъедутся лучшие сборные мира. Торжественная церемония жеребьевки пройдет в Москве — местом ее проведения выбран Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Начало намечено на 18.00.

Все флаги в гости к нам

В жеребьевке примут участие 24 команды — отбор на чемпионат мира 2022 официально завершился 20 сентября по окончании чемпионата Европы. Как же определились участники российского турнира?

Конечно, первыми из них стали сборные России и Польши — как организатор турнира и действующий обладатель титула соответственно. Остальные 22 команды стали известны за последний месяц — это победители и финалисты континентальных первенств. Первыми это сделали представители Северной и Центральной Америки — Пуэрто-Рико и Канада. За ними последовали от Южной Америки — Бразилия и Аргентина, от Африки — Тунис и Камерун, от Азии — Иран и Япония, от Европы — Италия и Словения.

Оставшиеся 12 команд определены по рейтингу ФИВБ на 20 сентября. Ими стали олимпийские чемпионы из Франции, а также сборные США, Сербии, Кубы, Нидерландов, Германии, Мексики, Турции, Египта, Катара, Болгарии и Китая. Таким образом, 10 команд на чемпионате мира 2022 представят Европу, пять — Северную и Центральную Америку, четыре — Азию, три — Африку и две — Южную Америку.

Стоит также отметить, что из 24 сборных в Россию приедет только один дебютант — Катар. Давно, с 1998 года, болельщики волейбола не видели на мировых первенствах сборную Турции. А из участников предыдущего чемпионата мира, который прошел в 2018 году в Италии и Болгарии, до нынешнего турнира добрались сразу 20 — все, кроме Финляндии, Бельгии, Австралии и Доминиканской Республики. Из отсутствующих отметим также сборную Чехии, которая на недавнем Евро-2021 сумела сенсационно обыграть Францию.

Яркое шоу и спортивный праздник

Интересно, что состав корзин для жеребьевки, как и многие детали церемонии, держится в секрете. Хотя кое-что удалось выяснить.

— Для нас, как организаторов, жеребьевка является важным спортивным и культурным событием, — говорил гендиректор оргкомитета ЧМ 2022 Роман Станиславов. — Мы готовим яркое и запоминающееся шоу, в котором будут сочетаться волейбольные традиции, культурное наследие России и наше гостеприимство. Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой — подходящее место, чтобы воплотить все наши идеи. Это новая арена, входящая в число лучших в Москве и уже принимавшая события высочайшего уровня.

Система проведения чемпионата мира 2022 по традиции будет многоступенчатой. На первом этапе команды будут разбиты на шесть групп по четыре сборные, из которых после кругового турнира дальше пройдут по три сильнейших. Матч открытия, как уже говорилось, 26 августа состоится в Петербурге, и в нем обязательно сыграет Россия. Команда-хозяйка попадет в группу А, игры которой будут проводиться в Москве. Встречи в других группах с 27 по 29 августа примут Красноярск, Новосибирск, Кемерово, Уфа и Екатеринбург.

На церемонии жеребьевки на столе расположатся четыре корзины: в трех будут сборные, а в четвертой — города первого этапа, которые будут распределяться в последнюю очередь. Первые места, которые еще называют «матками» групп, определятся по рейтингу ФИВБ, дальше жеребьевка определит четвертые команды в квартетах, затем третьи и, наконец, вторые. Тащить шарики из корзин будут звезды волейбола — Любовь Соколова, Екатерина Гамова, Тарас Хтей и серб Владимир Грбич. Самым интересным моментом будет определение третьей команды группы А — именно с ней россияне проведут первый матч турнира.

На втором этапе турнир переедет на запад страны — 16 оставшихся команд поделятся еще на четыре четверки и сыграют с 2 по 4 сентября в Петербурге, Калининграде, Ярославле и Казани. На этот раз в следующий раунд выйдут победители групп и две лучшие команды, ставшие вторыми. «Финал шести» чемпионата мира с 7 по 11 сентября примет Москва — лучшие команды сначала разобьют на две тройки, в которых выявят полуфиналистов, а затем состоятся решающие матчи. А вот кому каким путем предстоит до них дойти, и выяснится 30 сентября.