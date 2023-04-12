Челябинский «метеорит» рвется к медалям. Итоги четвертьфинальных серий волейбольной суперлиги

В мужском и женском чемпионатах России определились все полуфиналисты.

В заключительных матчах четвертьфинальной стадии у мужчин команды-фавориты добились успеха, продемонстрировав умение перестраиваться и делать выводы из предыдущих неудач. Зато у женщин не обошлось без громкой сенсации.

«Зенит» вышел на «Динамо»

Суперлига. Мужчины

Четвертьфинал. Третьи матчи

«Зенит» СПб — «Динамо-ЛО» — 3:0 (25:21, 25:13, 25:18)

Счет в серии: 2-1

На домашней площадке подопечные Виктора Сидельникова выглядели куда увереннее, чем в Сосновом Бору. «Зенит» показал по-настоящему чемпионскую игру: вышедший на площадку с травмой связующий Игорь Кобзарь практически не допускал ошибок и подзаряжал партнеров эмоциями, Женя Гребенников продемонстрировал, почему его считают лучшим либеро в мире, а Мэтью Андерсон и Виктор Полетаев блистали в атаке. Американский доигровщик в каждом матче плей-офф набирал не менее 17 баллов, не стал исключением и третий четвертьфинал (в рейтинге самых результативных игроков Андерсон является одним из лидеров), а диагональный сборной России настрелял 16 очков, реализовав 12 из 16 попыток в нападении и дважды подав навылет.

Волейболисты «Зенита» СПб. ВК «Зенит» СПб

В полуфинале «Зенит» ожидает противостояние до трех побед с московским «Динамо», которое начнется уже 15 апреля. В регулярном сезоне столичная команда, защищающая титул чемпионов страны, и петербуржцы обменялись победами (3:2 и 3:1 соответственно). Одна из главных интриг этой серии — противостояние двух связующих сборной России: Игоря Кобзаря и Павла Панкова.

«Локомотив» — «Белогорье» — 3:0 (25:20, 25:20, 25:16)

Счет в серии: 2-1

Команда из Новосибирска идеально выполнила план на решающий матч, который задумал тренер Пламен Константинов. Тандем центральных блокирующих хозяев Ильяс Куркаев — Дмитрий Лызик раз за разом накрывал главную атакующую силу белгородцев — Мохаммеда Аль Хачдади, набравшего в предыдущем матче фантастические 30 очков.

Если же удары марокканца проходили, они летели в руки вездесущего либеро Романа Мартынюка. Последнего в итоге и признали самым ценным игроком матча. И это при том, что Лызик провел выдающиеся три сета (18 очков, 3 успешных блока и 4 эйса, процент эффективности в атаке — 85!). У команды гостей в этот вечер еще и не пошел прием — шансов вытащить игру у «Белогорья» не было.

«Локомотив» в полуфинале ожидает неудобный соперник. Казанскому «Зениту» команда Константинова дважды уступила в регулярке, да и начинать серию сибирякам предстоит на выезде 16 апреля.

Порядок и кураж бьют класс

Суперлига. Женщины

Четвертьфинал. Третий матч

«Динамо-Ак Барс» — «Динамо-Метар» — 0:3 (18:25, 19:25, 13:25)

Счет в серии: 1-2

В решающем матче за выход в полуфинал челябинское «Динамо-Метар» показало чрезвычайно организованную игру, поставившую в тупик звезд казанского «Динамо-Ак Барса». Подопечные Александра Кошкина вариативно выстраивали нападение, задействуя и быстрые атаки по линии с расчетом на отыгрыш от блока, и первый темп, и комбинации с ударом с задней линии.

Кроме того, волейболистки из Челябинска внимательно действовали на подстраховке и, самое главное, ошибались меньше соперниц. Большой процент брака в действиях лидеров казанской команды Ирины Королевой, Добрияны Рабаджиевой и Гайлы Гонсалес не давал возможности «Ак Барсу» организовать погоню. У «Метара» же не проседал никто: Ангелина Сперскайте и Ольга Бирюкова стабильно набирали очки в атаке, Дарья Малыгина и Ольга Яргычова раз за разом накрывали соперниц блоком. Эффективнее были и тайм-ауты: Кошкин добавлял своей команде драйва в те моменты, когда волейболистки теряли концентрацию на пару игровых эпизодов. Итог закономерен — команда-звезда из Челябинска победила казанских звезд. Теперь «Динамо-Метар» сыграет за выход в финал против столичного «Динамо». Команда из Москвы закончила регулярный сезон на первом месте и дважды побеждала соперниц. Однако в плей-офф Челябинск преобразился, и ничего невозможного для этой команды нет. Еще одну пару составили «Локомотив» из Калининградской области и саратовский «Протон».