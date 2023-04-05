Новая куражная форма и возвращение олимпийского чемпиона. «Зенит-Казань» готов разрывать в плей-офф

Итоги первых четвертьфинальных матчей.

В волейбольной суперлиге, как и на улицах российских городов, становится жарче. Среди недели были сыграны первые матчи четвертьфинальной стадии. Несмотря на то что фавориты в своих встречах уверенно взяли верх, ставить точку в противостоянии до двух побед пока рано.

Возвращение Бутько

Победитель мужского регулярного чемпионата «Зенит-Казань» к плей-офф подготовился основательно. Специально под эту стадию была сделана новая форма. В клубе ее называют «куражной», так как боевой клич команды — «Кураж!». Но главным событием встречи против АСК стало не это, а возвращение на паркет олимпийского чемпиона Александра Бутько.

Связующий «Зенита» пропустил больше года из-за дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. 31 марта 2023 года срок этой дисквалификации закончился, как раз к плей-офф. Бутько вышел на площадку в концовке второй партии, и зрители встретили его теплыми аплодисментами. К тому моменту у казанцев все шло по плану — счет 23:14 и выигранная первая партия. Передачи олимпийского чемпиона помогли хозяевам оформить победу в сете. В третьей партии казанцы не отпустили хватку и дожали соперника. Таким образом, клуб из Татарстана продлил свою победную серию во всех турнирах до 30 матчей.

Олимпийский чемпион после игры был счастлив. «Пережил целую гамму положительных эмоций. Огромная благодарность «Зениту» и Алексею Игоревичу Вербову, что помогли мне вернуться в волейбол. Это очень важный момент в моей карьере. Целый год прошел с последнего матча. Было огромное волнение, когда вышел на площадку, хотя в мои годы вроде его не должно быть, — говорил Бутько. — Я попал на самые жаркие игры сезона. Постараюсь помочь команде всем чем могу».

Неудержимый марокканец

Не испытало проблем в четвертьфинале и московское «Динамо» в игре против «Факела». У бело-голубых тоже была особенная новая форма, посвященная столетию общества «Динамо». Хозяева не имели права проиграть, поэтому серьезно потрудились в нападении — 66 процентов точных атак. Победа на классе. Как отметил главный тренер «Динамо» Константин Брянский, первый шаг в полуфинал сделан. Это утверждение справедливо и по отношению к «Зениту» из Санкт-Петербурга, который в первом матче легко разобрался с «Динамо-ЛО». В нынешнем сезоне команде из Ленобласти не удается отвоевать у питерцев ни одного сета.

Самой упорной в мужской сетке получилась встреча «Локомотива» и «Белогорья». Кажется, что сухой итоговый счет говорит об обратном, но в каждой партии завязывалась серьезная борьба. «Белогорье» вполне способно перевести противостояние к третьему матчу, тем более с таким диагональным, как Аль Хачдади. В первой игре марокканец набрал 17 очков. Ответные четвертьфинальные встречи пройдут 8 апреля.

Динамовские дерби

В женском розыгрыше в четвертьфинале организовались сразу два динамовских дерби. Бело-голубые из Казани встречались с одноклубницами из Челябинска, а из Москвы — с краснодарским «Динамо». В этих противостояниях есть уверенный фаворит, что и подтвердили первые матчи. Команда из Татарстана всухую обыграла «Динамо-Метар», москвички в трех сетах одолели южанок. Правда, для столичных волейболисток заключительная партия сложилась непросто — 32:30. Действующий чемпион «Локомотив» уверенно разобрался с «Тулицей».

Ожидаемо упорным получился матч в Санкт-Петербурге, где местная «Ленинградка» принимала «Протон». Саратовский клуб — главная сенсация турнира. В регулярном чемпионате «Протон» обидел несколько топов, а в первом матче плей-офф на тай-брейке обыграл фаворита противостояния.

Вторые матчи в женском розыгрыше запланированы на 9 апреля.

Суперлига. Мужчины

Четвертьфинал. 1-е матчи

«Зенит-Казань» — АСК — 3:0 (25:20, 25:18, 25:17)

«Динамо» М — «Факел» — 3:0 (25:18, 25:20, 25:19)

«Зенит» СПб — «Динамо-ЛО» — 3:0 (25:14, 25:17, 25:17)

«Локомотив» — «Белогорье» — 3:0 (25:21, 25:23, 25:23)

Суперлига. Женщины

Четвертьфинал. 1-е матчи

«Динамо» М — «Динамо» Кр — 3:0 (25:21, 25:23, 32:30)

«Локомотив» — «Тулица» — 3:0 (25:16, 25:20, 25:10)

«Динамо-Ак Барс» — «Динамо-Метар» — 3:0 (25:20, 25:18, 25:18)

«Ленинградка» — «Протон» — 2:3 (25:20, 12:25, 19:25, 25:15, 10:15)