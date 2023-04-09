Питерский «Зенит» продолжает штормить. Волейбольный гранд рискует не пройти в полуфинал суперлиги

Итоги ответных матчей четвертьфинальной стадии.

Семь из восьми первых матчей четвертьфинала у мужчин и женщин закончились с сухим счетом — 3:0. Казалось, что фавориты в своих парах спокойно шагнут в следующую стадию. Однако ответные встречи сложились для них непросто и некоторым из записных аутсайдеров удалось сравнять счет в серии до двух побед.

Ленинградское дерби

Суперлига. Мужчины

Четвертьфинал. 2-е матчи

«Динамо-ЛО» — «Зенит» СПб — 3:1 (32:30, 19:25, 32:30, 25:18)

Счет в серии — 1:1

На старте регулярного чемпиона питерский «Зенит» смотрелся безупречно. Первый круг команда прошла, не проиграв ни одного матча. Однако после в игре «Зенита» что-то начало ломаться. Клуб из Северной столицы уступил в шести из пятнадцати встреч и потерял лидерство в регулярке, заняв третье место. По ходу неудачного периода в команде сменился главный тренер — вместо Андрея Толочко пришел Виктор Сидельников.

В первом матче четвертьфинала питерцы уверенно разобрались с «Динамо-ЛО». Было ощущение, что серия завершится в Сосновом Бору, ведь в этом сезоне команде из Ленобласти не удавалось взять у «Зенита» ни одного сета. Но неприятная статистика «Динамо» не пугала. Хозяева вышли биться с первых розыгрышей, и им удалось все-таки взять партию у неудобного соперника.

Гости сравняли во втором, а в третьем у них случилась неприятность: повреждение пальца получил Дмитрий Ковалев и не смог продолжить игру. Так как у второго связующего Игоря Кобзаря тоже травма, на площадку пришлось выпускать 39-летнего Максима Шульгина. После этого команда из Ленобласти, как выразился после игры блокирующий «Зенита» Иван Яковлев, «почувствовала запах крови и уже до конца нас добила».

Третий матч четвертьфинальной серии пройдет 11 апреля в Санкт-Петербурге.

Первые полуфиналисты

«Зенит-Казань» — АСК — 3:2 (21:25, 25:16, 25:23, 23:25, 15:11). Счет в серии — 2-0

«Динамо» М — «Факел» — 3:1 (25:13, 25:21, 24:26, 25:15). Счет в серии — 2-0

«Белогорье» — «Локомотив» — 3:1 (25:19, 15:22, 22:25, 25:20). Счет в серии — 1-1

Решающий матч ожидается в противостоянии «Локомотива» и «Белогорья». Если в Новосибирске хозяевам еще хоть как-то удавалось сдерживать атаки диагонального Мохаммеда Аль Хачдади и одержать сухую победу, то в ответной игре марокканец просто уничтожил защиту «Локо», набрав 30 очков. «Можно сказать, что у Аль Хачдади сегодня был день рождения. Как у нас в прошлой игре был день рождения у Лубурича, когда получалось все, что тронул», — итог главного тренера новосибирцев Пламена Константинова.

Первыми полуфиналистами в мужском розыгрыше стали московское «Динамо» и «Зенит-Казань». Столичный клуб серьезных проблем с «Факелом» не испытал, а вот команде из Татарстана пришлось серьезно потрудиться в ответной игре с АСК. Добыть важную победу и избежать третьего матча удалось только на тай-брейке.

ВК «Зенит-Казань»

Осечка Казани

Суперлига. Женщины

Четвертьфинал. 2-е матчи

«Протон» — «Ленинградка» — 3:2 (25:20, 25:17, 21:25, 23:25, 15:11). Счет в серии — 2-0

«Динамо-Метар» — «Динамо-Казань» — 3:1 (14:25, 25:21, 25:22, 25:19). Счет в серии — 1-1

«Динамо» М — «Динамо» Кр — 3:2 (26:28, 23:25, 25:21, 25:18, 15:11). Счет в серии — 2-0

«Локомотив» — «Тулица» — 3:0 (25:19, 25:23, 25:23). Счет в серии — 2-0

А в женском розыгрыше известны три из четырех полуфиналистов. Победитель не определился только в противостоянии казанского и челябинского «Динамо». Клуб из Татарстана — явный фаворит в этой серии, но в ответной игре смотрелся невыразительно. Победа «Динамо-Метар» во втором матче была более чем заслуженной.

ВК «Динамо-Казань»

Могло дойти до третьего матча и в другом динамовском дерби между Москвой и Краснодаром. У столичного клуба вообще ничего не получалось в начале ответной игры. Однако после оглушительных 2:0 по сетам победитель регулярного чемпионата собрался, включил нужные скорости и совершил камбэк.

Самым неожиданным полуфиналистом стал «Протон». Оба матча с «Ленинградкой» саратовчанки взяли с боем — на тай-брейке. А действующий чемпион «Локомотив» оказался единственным клубом среди мужских и женских команд, кто прошел в полуфинал, не отдав сопернику ни сета.