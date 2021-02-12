Российские команды летят в Лиге чемпионов. Лидеры мучаются с чехами и бельгийцами

Из группы вышел только «Зенит-Казань».

Перед началом Лиги чемпионов были надежды, что все три наших клуба попадут в плей-офф. На деле же получилось так, что к последнему туру «Локомотив» и «Кузбасс» не имели даже теоретических шансов на четвертьфинал. Из группы удалось выбраться только казанскому «Зениту». Но и здесь не все так гладко: главный соперник «Ястшембски Вегель» пропустил сразу два круга из-за вспышек коронавируса в команде. В итоге вместо двух заруб Казани просто прилетело шесть очков.

Последняя надежда

Тем не менее, «Зенит» — единственный российский клуб, включая женские, который оставил приятное впечатление в нынешней Лиге чемпионов. Это тем удивительнее, что на внутренней арене Казань болтает в последние 1,5 месяца очень сильно.

Может быть, именно крепкое выступление в еврокубках вернет команде Алекно уверенность. Проблемы начались как раз после первого круга Лиги чемпионов. И было бы неплохо вот таким красивым вторым закольцевать этот кризисный период.

В Казани «Зенит» разделался с одним из немецких лидеров — «Берлином». В составе которого такие люди, как Сергей Гранкин и Бенджамин Патч. Ни в одной из партий чемпион Германии не набрал больше 18 очков. А вот «Любляне» россияне один сет отдали. Правда, резервным составом. Да и этот единичный сбой никак не сказался на ходе игры.

Жаль, не удалось увидеть матчей с поляками. Посмотреть на «Зенит» на фоне топа было бы очень интересно. Придется подождать до четвертьфинала. В котором будет жарко. Совершенно точно попадется кто-то из этой тройки: «Модена» Жени Гребенникова и Мики Кристенсона, «Лубе Чивитанова» с Леалом и Хуантореной, недавно обыгравшая «Перуджу» Леона в финале Кубка Италии, или же «Скра» с Бенеком, Тейлором Сандером и Эбадипуром.

В П Сеты Очки Зенит-Казань 6 0 18:2 18 Берлин 4 2 12:6 12 Любляна 2 4 8:12 6 Ястшембски 0 6 0:18 0

«Кузбасс» и «Локо»

Сибирские клубы на этот раз разочаровали. Если в прошлом году «Кузбасс» не просто вышел из группы, но и дошел до «Финала четырех», который из-за пандемии провести не удалось, то теперь кемеровчане сенсационно заняли последнее место в своем квартете.

Дважды проиграли «Модене». После второго поражения Алексей Вербов сказал, что скорость, которую предлагают итальянские команды, пока попросту недостижима для российских команд.

Но вместе с тем «Кузбасс», идущий на втором месте в «Суперлиге Париматч», получил 1:3 от скромного бельгийского «Кнака». И тут жаловаться на скорость или суперсостав соперников просто невозможно.

Другое дело, что кемеровчане собрались — и в последнем матче, в котором у них не было никаких турнирных резонов, хлопнули сверхмотивированную «Варшаву». Полякам любая победа гарантировала плей-офф. Больше того — им хватило бы девяти очков на тай-брейке. Но «Кузбасс» сумел оставить свой отпечаток в этой Лиге чемпионов: разбомбил поляков 15:5 в пятом сете и подарил четвертьфинал «Модене».

В П Сеты Очки Модена 4 2 14:9 12 Варшава 4 2 14:9 12 Кнак 2 4 9:13 7 Кузбасс 2 4 8:14 5

Не впечатлил «Локомотив». Новосибирску не могло даже снятие (из-за ковида) «Фридрихсхафена» со второго круга. А ведь в первом немцы выиграли у нашего чемпиона 3:0.

Во втором круге команда Пламена Константинова без сопротивления проиграла «Трентино» и лишь на тай-брейке дожала чешский «Карловарско», состав которого скромнее, чем у аутсайдеров нашей Суперлиги.

В П Сеты Очки Трентино 6 0 18:4 17 Локомотив 3 3 11:12 9 Фридрихсхафен 2 4 6:13 6 Карловарско 1 5 4:15 5

Что все это значит?

Накануне летней Олимпиады и домашнего мужского чемпионата мира-2022, который, напомним, пройдет в 10 российских городах, такие результаты радовать не могут.

Поражения от итальянцев еще объяснимы. Все-таки у них не только все хорошо с деньгами, так еще и лимита на легионеров нет. В результате собираются натуральные сборные мира. Хотя даже при таких раскладах проигрывать итальянцам пять матчей из пяти за сезон — перебор.

У поляков, кстати, как и у нас, нет засилия зарубежных звезд, но все равно две команды в четвертьфинале. Плюс «Варшава» боролась до последнего, клубу для выхода из группы не хватило... шести забитых мячей. И это еще «Ястшембски Вегель» слетел без борьбы!

Вместе с тем делать какие-то глобальные выводы по одному неудачному сезону рано. Тем более по нынешнему. «Динамо» проиграло «Трентино» битву за Лигу чемпионов, когда москвичей накрыл коронавирус. А «Кузбасс» и «Локо» отыграли групповой этап вообще без домашних матчей. То есть соперники избежали тяжелых перелетов в Сибирь, тогда как нашим командам пришлось искать варианты (далеко не всегда удобные), чтобы добираться в Европу. Про акклиматизацию даже не говорим. Так что не все были в равных условиях.

Будем надеяться, в следующем сезоне ситуация нормализуется. Во всех смыслах.

Команды, вышедшие в четвертьфинал Лиги чемпионов

Первая корзина: Зенит-Казань (Россия), Закса (Польша), Трентино (Италия), Перуджа (Италия).

Вторая корзина: Лубе Чивитанова (Италия), Модена (Италия), Скра (Польша), Берлин (Германия).