Связующий с пушечной подачей рвется в олимпийскую сборную. Кто такой Павел Панков

Интервью лидера московского «Динамо» — лучшей команды России по итогам половины сезона.

Московское «Динамо» — главный клуб первой части сезона в российском волейболе. Команда выиграла Кубок России и уверенно лидирует в «Суперлиге — Париматч» по потерянным очкам. На прошлой неделе бело-голубые дважды в гостях обыграли мощный казанский «Зенит», благодаря чему еще сильнее укрепили свои позиции. Чтобы понять, с чем связан такой прогресс, мы поговорили с лидером, капитаном и эмоциональным двигателем «Динамо» — 25-летним Павлом Панковым.

Про победу в Кубке уже забыли

— Был ли какой-то переломный матч, после которого команду по-настоящему понесло? Может, полуфинальная игра «Финала четырех» Кубка России против «Локомотива», которую вытащили с 0:2?

— Я бы не стал выделять какой-то один матч. После каждой игры мы общаемся, разбираем ошибки, ищем, где можно добавить. Думаю, результат дает именно эта каждодневная работа.

— Кубок России — первый внутренний турнир с 2008 года, который выиграло «Динамо». Успели почувствовать, насколько он был долгожданным для клуба?

— Конечно! Все ждали трофея, это реально ощущалось. И у нас было невероятное желание победить. Другое дело, что кубок остался в конце декабря, мы про него уже забыли.

— Как руководство отреагировало? Тройные премиальные?

— Ну, не тройные (смеется). Но премиальные были.

— Вас признали MVP турнира. Ощутимый бонус?

— Не настолько, как сама победа. Мы же там реально кайфовали на площадке — вот это самое классное. А индивидуальный приз? Ну, хорошо, что дали. В любом случае, он в прошлом и работать нужно сейчас.

— Смотрел обе игры с Казанью. Ваша команда была на каком-то диком кураже. По атмосфере нынешнее «Динамо» — лучший коллектив в карьере?

— Атмосфера действительно шикарная. Мы наслаждаемся не только играми, но и тренировками. Помогаем друг другу в каждом элементе. Поддержка, как волейбольная, так и моральная, идет от каждого. Подобрался суперколлектив, который горит одной целью. У нас в основном все молодые, голодные до побед игроки, а старшие ребята помогают опытом. Баланс очень хороший.

— Принято считать, что Константин Брянский — крайне требовательный тренер. Так и есть?

— В каких-то моментах — да. А в каких-то, наоборот, именно он остужает общий пыл и в спокойной атмосфере объясняет, что мы делаем не так. Коннект с ним у нас просто отличный.

— В молодежке вы играли под руководством Сергея Шляпникова, у которого тоже репутация очень строгого специалиста. Кто жестче?

— Ха-ха. Нельзя сравнивать, потому что молодежный уровень — это совсем другое понимание дисциплины, настроя. Во взрослом волейболе работа строится иначе. А к Сергею Константиновичу отношусь очень хорошо. Правда, видимся мы нечасто. Но воспоминания о тех турнирах и победах самые теплые.

Осенью переболел «короной», до сих пор не чувствую запахи

— Единственная ощутимая неудача в этом сезоне — 0:3 в решающей игре с «Трентино» за Лигу чемпионов. После которой, правда, выяснилось, что почти вся команда подхватила ковид. Вы были в числе заболевших?

— Да. Чувствовалось какое-то недомогание, и оно сильно мешало играть. В Москве мы сделали тесты, и все стало понятно.

— Цветан Соколов недавно сказал, что до сих пор отходит и все еще не может восстановить мышечную массу.

— У меня с физическим и моральным состоянием все хорошо. Единственное, запахи до сих пор не особо чувствую.

— Вакцинироваться планируете?

— Скорее всего, нет.

Соколов в тройке лучших диагональных мира

— По тем играм, которые я видел, есть ощущение, что вы особенно кайфуете от быстрых высоких атак через Илью Власова.

— Есть такое. Мы с Ильей давно играем вместе. Дружим. У нас большое доверие друг к другу. Мы реально наслаждаемся разнообразной игрой.

— Он в этом сезоне заметно добавил. За счет чего?

— Илья реально вырос во всех компонентах: в блоке, в нападении, на подаче вообще серьезно. Но, насколько я вижу, останавливаться на этом он не планирует. И для всех нас это очень хорошо.

— Соколов входит в тройку лучших диагональных, с которыми вы играли?

— Конечно. Думаю, он сейчас вообще входит в тройку лучших в мире.

— Кто, помимо Цветана, в топ-3 диагональных из тех, с кем были в одной команде?

— Виктор Полетаев, с которым прошли всю молодежку. И Дражен Лубурич, с ним мы играли в Петербурге. Интересно, что все трое — абсолютно разные по стилю игры.

— Кстати, про «Зенит». Вы отыграли там два сезона. Почему в 2019-м ушли? Ведь было понятно, что там собирают очень амбициозный коллектив.

— В «Динамо» меня пригласил спортивный директор Сергей Заиченко. В тот момент в коллективе началась глобальная перестройка — планировалось за счет молодых игроков создать команду, которая будет способна на многое. Так что интересно было и в Питере, и в Москве. Но дело в том, что у меня родилась дочка. И из-за семьи я посчитал, что лучше будет в Москве. Я за то, чтобы дочка росла с бабушками и дедушками, чтобы мы постоянно общались и виделись. Для этого нужно жить в одном городе.

— Перед Новым годом у вас в семье было очередное пополнение. Каково быть дважды отцом в 25 лет?

— Когда родилась первая дочка, мы не сразу осознали, какое это счастье быть родителями. А вот когда вторая — все было осмысленно. И это невероятные ощущения. Какие бы болячки ни были, что бы ни случилось, когда приходишь домой и видишь их — обо всем забываешь. Просто перезагружаешься и на следующий день готов к любой работе. Семья — это самое главное.

— Кроме семьи и волейбола на что-то время остается?

— Практически нет. Разве что иногда с ребятами из команды играем в шутеры. Но это довольно редко.

— Кто лучший стрелок в команде?

— Я (смеется). Хотя и там все играют на уровне.

Раньше Казань была фаворитом, теперь на золото претендуют шесть-восемь команд

— В раздевалке ходят разговоры о том, что после такого старта нужно брать и Суперлигу?

— Разговоры не ходят, но мы и так это все понимаем. Очень хотим победы. Поэтому и выкладываемся на каждой тренировке. Мы действительно развиваемся не только сами по себе, но и как команда, как коллектив.

— Перед сезоном многие ставили на Питер — потому что там суперсостав. Сергей Тетюхин говорил про Казань — потому как там огромный опыт и Владимир Алекно. Как вы воспринимали эти разговоры?

— А мы еще в прошлом сезоне, который, к сожалению, прервали, начали добавлять. В концовке поймали уверенность и к плей-офф подходили в оптимальной форме. Увы, доиграть его не удалось. Теперь настраиваемся на нынешний. И если раньше был явный фаворит — Казань, то теперь есть шесть-восемь команд, которые претендуют на чемпионство.

— Мы уже поговорили о том, что в этом сезоне добавил Власов. Но и вы сильно выросли в стабильности.

— Как я уже говорил, мы развиваемся вместе. Помогая друг другу, каждый из нас становится сильнее. Мы растем. И это всем нравится, никто не планирует останавливаться. Мы постоянно придумываем что-то новое, что-то добавляем в тренировках.

— У вас с молодежного возраста были пушечные подачи. В чем секрет?

— Тренировки.

— Так все тренируются. Но летит далеко не у каждого.

— У меня подача приходит через количество, через физическое состояние.

— Остаетесь подавать после тренировок?

— Много времени уделяем им по ходу процесса. А после тренировок я больше работаю над пасом.

— Кому-то из нападающих приходится оставаться с вами?

— Нет, это самостоятельная работа.

Олимпиада — мечта

— В сезоне 2016-17 вы играли в «Кузбассе», который только-только возглавил Туомас Саммелвуо. Могли тогда представить, что через несколько лет он будет главным тренером сборной?

— Сразу было заметно, что Туомас — очень хороший тренер как по части психологии, так и в тренировочном плане. Поэтому, почему бы и нет? От работы с ним хорошие воспоминания. Мы тоже работали над созданием коллектива, оставались после тренировок.

— Саммелвуо — один из самых демократичных тренеров в российском волейболе. Уже тогда он был таким?

— Да-да, с первых дней его работы все строилось на доверии.

— Попасть к нему в олимпийскую сборную — главное спортивное желание в этом году?

— Однозначно. И именно поэтому я так работаю каждый день. Олимпиада — мечта.

— Немного странно, что при четырех победах на молодежных чемпионатах мира вы практически не играли за основную сборную.

— Так и есть. Сергей Шляпников приглашал меня на Лигу наций. Тогда я сыграл одну игру. Против Франции. Следующим летом я был с травмой. Потом пандемия. Какое-то чувство недосказанности из-за этого всего есть. И поэтому каждый день нужно много пахать и развиваться.

— Тем более парни, с которыми вы крушили всех в молодежке, уже успели повыигрывать и в сборной — это и Полетаев, и тот же Власов.

— И Дима Волков, и Егор Клюка. Но все эти ребята постоянно растут, добавляют, не довольствуются достигнутым уровнем. Поэтому и мне нужно работать еще больше.

Павел Панков

Родился 14 августа 1995 года в Москве

Связующий

Четырехкратный чемпион мира среди молодежных команд, на одном из них признавался MVP

Победитель Универсиады-2015

Капитан московского «Динамо»