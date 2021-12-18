«Локомотив» победил «Тулицу», «Ленинградка» взяла вех над «Уралочкой»
20:40
«Локомотив» в матче 11-го тура женской суперлиги в гостях победил «Тулицу» со счетом 3:0.
«Минчанка» также в гостях обыграла краснодарское «Динамо»" - 3:1.
«Ленинградка» дома взяла вех над «Уралочкой» со счетом 3:2.
«Протон» победил «Динамо-Метар» — 3:1.
Чемпионат России
Женщины
11-й тур
«Тулица» (Тульская область) — «Локомотив» (Калининградская область) — 0:3 (23:25, 8:25, 21:25)
«Динамо» (Краснодар) — «Минчанка» (Минск) — 1:3 (26:24, 15:25, 16:25, 13:25)
«Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — 3:2 (25:17, 21:25, 25:16, 23:25, 15:12)
«Протон» (Саратов) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 3:1 (25:9, 25:27, 25:14, 25:21)
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