Волейбольный матч чемпионата России пройдет в Москве, несмотря на запрет

Сегодня на 18.00 в столице запланирован матч полуфинала женской суперлиги между московским и казанским «Динамо». Примерно за час до начала игры на сайте мэра Москвы Сергея Собянина появилось распоряжение о запрете проведения любых досуговых мероприятий с числом участников — более 50 человек.

Однако, как сообщил корреспонденту «СЭ» источник в московском «Динамо», игра все равно состоится.

— Девушки уже в зале, разминаются, что нам теперь — всем расходиться? — вопрошал собеседник. — Еще только что все было нормально, можно было проводить мероприятия с вместимостью до 5000 человек. И тут вдруг что-то где-то вышло. Игра состоится. Никто ничего не знает и не слышал. Тем более, уже телевидение приехало. (Владимир Иванов)

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список