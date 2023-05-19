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Сегодня, 15:31

Клуб «Белогорье» объявил об уходе Колчина с поста главного тренера

Виталий Косик
Корреспондент
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Пресс-служба волейбольного клуба «Белогорье» объявила об уходе Бориса Колчина с поста главного тренера команды.

«Борис Колчин покидает пост главного тренера «Белогорья», но остается в системе клуба. Подробности сообщим позже. Спасибо за Вашу работу, Борис Николаевич!» — написано в заявлении команды.

Сообщается, что сейчас в «Белогорье» формируется новый тренерский штаб, который вскоре начнет готовить «львов» к очередному волейбольному сезону.

Источник: https://belogorievolley.ru/media/izmeneniya_v_trenerskom_shtabe/
Волейбол
ВК Белогорье
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