Клуб «Белогорье» объявил об уходе Колчина с поста главного тренера

Пресс-служба волейбольного клуба «Белогорье» объявила об уходе Бориса Колчина с поста главного тренера команды.

«Борис Колчин покидает пост главного тренера «Белогорья», но остается в системе клуба. Подробности сообщим позже. Спасибо за Вашу работу, Борис Николаевич!» — написано в заявлении команды.

Сообщается, что сейчас в «Белогорье» формируется новый тренерский штаб, который вскоре начнет готовить «львов» к очередному волейбольному сезону.