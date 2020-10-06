Волейболисты АСК уходят на карантин из-за коронавируса

В волейбольной команде АСК у ряда игроков и персонала перед выездом на матч 3-го тура чемпионата страны против столичного «Динамо», по итогам тестирования были выявлены положительные результаты на коронавирусную инфекцию COVID-19. Теперь все заболевшие и контактирующие с ними отправятся на карантин, который пройдет с соблюдением всех требовании? Роспотребнадзора, сообщает сайт клуба.

Отметим, что в субботнем домашнем матче против питерского «Зенита» все, кто принимал участие в игре имели отрицательные тесты и были допущены в соответствии с «Руководство по проведению матчей чемпионата России по волейболу в условиях ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции COVID-19».