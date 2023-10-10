Воронков: «Игрокам «Урала», на которых поставлена ставка в этом сезоне, еще предстоит сыграться»

Главный тренер «Урала» Андрей Воронков рассказал о подготовке команды к новому сезону.

«Команда готова к играм в чемпионате. У нас было довольно много игровой практики. На Мемориале Платонова мы начинали наигрывать взаимодействия, продолжали усердно работать над взаимодействиями на этапах Кубка России. Позже к нам добавился иранский доигровщик Милад Эбатипур, ожидается прибытие сербского доигровщика Уроша Ковачевича. Сербский нападающий отыграл отборочные соревнования на Олимпиаду. Небольшой нюанс, конечно, в этой ситуации, что игроки добавляются постепенно, но относимся к этому с понимаем.

Игрокам, на которых поставлена ставка в этом сезоне, еще предстоит сыграться. Поэтому все будет проходить планомерно, под контролем. Главное, чтобы было понимание, что результат зависит от нас от всех», — сказал Воронков.

Воронков возглавил «Урал» в июне 2023 года. Ранее 55-летний специалист возглавлял «Локомотив» с 2018 по 2022 год, дважды приведя команду к победе в чемпионате России. С 2013 по 2015 год Воронков был главным тренером мужской сборной России, с которой стал чемпионом Европы и победителем Мировой лиги в 2013 году.