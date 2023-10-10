Волейбол
Россия
Новости
Суперлига Париматч (мужчины) Календарь Париматч (мужчины) Суперлига Париматч (женщины) Календарь Париматч (женщины)
Главная
Волейбол
Россия

Сегодня, 17:50

Воронков: «Игрокам «Урала», на которых поставлена ставка в этом сезоне, еще предстоит сыграться»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Урала» Андрей Воронков рассказал о подготовке команды к новому сезону.

«Команда готова к играм в чемпионате. У нас было довольно много игровой практики. На Мемориале Платонова мы начинали наигрывать взаимодействия, продолжали усердно работать над взаимодействиями на этапах Кубка России. Позже к нам добавился иранский доигровщик Милад Эбатипур, ожидается прибытие сербского доигровщика Уроша Ковачевича. Сербский нападающий отыграл отборочные соревнования на Олимпиаду. Небольшой нюанс, конечно, в этой ситуации, что игроки добавляются постепенно, но относимся к этому с понимаем.

Игрокам, на которых поставлена ставка в этом сезоне, еще предстоит сыграться. Поэтому все будет проходить планомерно, под контролем. Главное, чтобы было понимание, что результат зависит от нас от всех», — сказал Воронков.

Воронков возглавил «Урал» в июне 2023 года. Ранее 55-летний специалист возглавлял «Локомотив» с 2018 по 2022 год, дважды приведя команду к победе в чемпионате России. С 2013 по 2015 год Воронков был главным тренером мужской сборной России, с которой стал чемпионом Европы и победителем Мировой лиги в 2013 году.

ВК Урал (Уфа)
Андрей Воронков
0
Читайте также
Прощальный тур Овечкина. «Вашингтону» снова не светит плей-офф, но у клуба другая задача
MrBeast провел свою Олимпиаду и стал спонсором клуба НБА
Житель Уфы рассказал подробности убийства 14-летней сестры
Мать погибшего россиянина рассказала о его переезде в Израиль
Путин назвал кризис на Ближнем Востоке ярким примером провала политики США
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Волейбол vs футбол
Тетюхин: "Я завершаю карьеру"
"Зенит" - обладатель Кубка России!
Финал Кубка России: как это было
Андрей Воронков: "Всегда будем стремиться к максимуму"
Шаманы пришли в отель сборной России
Грек после разгрома планирует болеть за Россию
Мусэрский: «Физически я полностью готов к турниру»
«Решил, что лучше не петь ни российский, ни финский гимн»
Волейболист нашей сборной объяснил, зачем соперник после игры фоткался с ним
Он впервые вышел в стартовом составе, а белорусы забомбили его подачами
«Во втором сете мы немного расслабились»
Екатерина Ефимова — о пожарах в Сибири и Евро-2019
Сборная России выиграла Лигу наций! Море эмоций!
Волейбол. Иран. Безумие!
Вадим Панков: "Мы провели отличную игру"
Вадим Панков: "Игра была равной, нам просто везло в концовках"
На сборную России на ЧМ надвигается тайфун
Чудеса произношения от диктора
Как "Зенит" праздновал чемпионство
Михайлов - лучший нападающий КМ-2015
Алексей Обмочаев: "Важен каждый матч"
Александр Бутько: "От победы всегда положительные эмоции"
Стартовал мужской турнир Кубка мира
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Урале» рассказали о ходе переговоров с Эбатипуром и Ковачевичем
Новости
RSS RSS
Все новости