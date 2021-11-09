Константин Ушаков назначен главным тренером женского волейбольного клуба «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

На этом посту он заменил Желько Булатовича, который был освобожден от должности.

«Сегодня на встрече с командой генеральный директор «Динамо» Владимир Зиничев поблагодарил Булатовича за работу в течение почти двух лет и объяснил команде причины данного решения», — говорится в сообщении клуба.

Ушаков уже возглавлял «Динамо» с 2014 по июнь 2021 года. Под его руководством клуб дважды выиграл Кубок ЕКВ и Кубок России.