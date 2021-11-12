Московское и краснодарское «Динамо» одержали победы в чемпионате России
20:47
В матче шестого тура чемпионата России по волейболу среди женщин московское «Динамо» обыграло «Минчанку» (3:0).
В другом матче краснодарское «Динамо» на выезде победило «Заречье-Одинцово» с аналогичным счетом по партиям.
Краснодарское «Динамо» набрал 14 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Московский клуб на шестом месте — 11 очков.
Чемпионат России. Женщины
6-й тур
«Динамо» (Москва) — «Минчанка» (Минск) — 3:0 (25:22, 25:21, 25:17)
«Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Динамо» (Краснодар) — 0:3 (23:25, 21:25, 25:27)
12 ноября.
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