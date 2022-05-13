Федерация волейбола отреагировала на расистский скандал во время финала: «Почему ловишь эту обезьяну?»

Федерация волейбола отреагировала на расистский скандал во время финала

Во время пятого матча финала женской Суперлиги между «Локомотивом» и «Уралочкой-НТМК» произошел неприятный эпизод. Во время тайм-аута калининградский тренер Андрей Воронков назвал темнокожую кубинку соперниц Айламу Монтальво обезьяной. Клуб из Свердловской области потребовал извинений.

— В настоящий момент мы ждём позицию со стороны клубов, спортсменов и тренера, — сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ). — Безусловно, данный инцидент будет рассмотрен на дисциплинарной комиссии ВФВ в ближайшее время.