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Скандалы

Сегодня, 10:17

Федерация волейбола отреагировала на расистский скандал во время финала: «Почему ловишь эту обезьяну?»

Федерация волейбола отреагировала на расистский скандал во время финала
Владимир Иванов
Обозреватель
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Во время пятого матча финала женской Суперлиги между «Локомотивом» и «Уралочкой-НТМК» произошел неприятный эпизод. Во время тайм-аута калининградский тренер Андрей Воронков назвал темнокожую кубинку соперниц Айламу Монтальво обезьяной. Клуб из Свердловской области потребовал извинений.

— В настоящий момент мы ждём позицию со стороны клубов, спортсменов и тренера, — сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ). — Безусловно, данный инцидент будет рассмотрен на дисциплинарной комиссии ВФВ в ближайшее время.

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