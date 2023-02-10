«Уралочка-НТМК» проиграла третий матч подряд, уступив «Тулице»

«Уралочка-НТМК» на выезде проиграла «Тулице» в матче 19-го тура женской суперлиги по волейболу.

Встреча завершилась победой тульской команды со счетом 3:0 по сетам (25:23, 25:23, 25:19).

«Уралочка-НТМК» проиграла третий матч подряд и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России (17 очков). «Тулица» находится на пятой строчке (34).

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

19-й тур

«Тулица» (Тульская область) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — 3:0 (25:23, 25:23, 25:19)