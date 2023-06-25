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Сегодня, 15:16

«Шахтер» из Солигорска выступит в чемпионате России по волейболу

Алина Савинова
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Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко сообщил, что «Шахтер» из Солигорска выступит в следующем сезоне чемпионата России по волейболу среди мужчин.

«Шахтер» из Солигорска выступит в чемпионате России», — цитирует ТАСС слова Яременко.

В чемпионате России примут участие 16 команд. Первый тур должен пройти 14 октября.

Ранее Международная федерация волейбола продлила отстранение российских клубов и сборных от турниров под своей эгидой.

Источник: https://tass.ru/sport/18113893
Волейбол
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