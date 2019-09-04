Саммелвуо покинул пост главного тренера «Кузбасса»

Главный тренер «Кузбасса» Туомас Саммелвуо ушел с поста главного тренера, сообщает официальный сайт клуба. У него был контракт до конца сезона-2021/22.

Туомас Саммелвуо возглавил команду перед началом сезона-2016/17, за время работы в клубе под руководством финского специалиста «Кузбасс» завоевал серебряные медали Кубка России (2017), дебютировал в Кубке ЕКВ, где дошел до полуфинала, и впервые в истории клуба стал чемпионом России.

Финский тренер сейчас возглавляет мужскую сборную России по волейболу.