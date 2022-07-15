Путин наградил бывшего главного тренера мужской сборной России по волейболу орденом Дружбы

Президент РФ Владимир Путин наградил бывшего главного тренера мужской сборной России по волейболу Туомаса Саммелвуо орденом Дружбы, сообщает РИА «Новости Спорт».

Под его руководством национальная команда выиграла Лигу наций в 2019 году, а также дошла до финала Олимпиады в Токио в 2020 году.

Финский специалист возглавлял сборную России с 2019 по 2022 год. В мае этого года он покинул национальную команду по истечении срока контракта.