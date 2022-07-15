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Сегодня, 16:42

Путин наградил бывшего главного тренера мужской сборной России по волейболу орденом Дружбы

Руслан Минаев
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Президент РФ Владимир Путин наградил бывшего главного тренера мужской сборной России по волейболу Туомаса Саммелвуо орденом Дружбы, сообщает РИА «Новости Спорт».

Под его руководством национальная команда выиграла Лигу наций в 2019 году, а также дошла до финала Олимпиады в Токио в 2020 году.

Финский специалист возглавлял сборную России с 2019 по 2022 год. В мае этого года он покинул национальную команду по истечении срока контракта.

Волейбол
Сборная России по волейболу
Владимир Путин
Туомас Саммелвуо
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