Сборные России по волейболу в сентябре проведут матчи с национальными командами Белоруссии

Сборные России по волейболу в сентябре сыграют товарищеские матчи.

Как сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола, женские команды 16 и 17 сентября, а мужские 20 и 21 сентября проведут по два спарринга со сборными Белоруссии.

Все встречи состоятся в Москве на арене «Динамо». Вход будет свободным.

1 марта Международная федерация волейбола (FIVB) отстранила сборные и клубы из России и Белоруссии от международных соревнований.