Сборные России по волейболу в сентябре проведут матчи с национальными командами Белоруссии
Сборные России по волейболу в сентябре сыграют товарищеские матчи.
Как сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола, женские команды 16 и 17 сентября, а мужские 20 и 21 сентября проведут по два спарринга со сборными Белоруссии.
Все встречи состоятся в Москве на арене «Динамо». Вход будет свободным.
1 марта Международная федерация волейбола (FIVB) отстранила сборные и клубы из России и Белоруссии от международных соревнований.
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