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Сегодня, 16:04

В Федерации волейбола России заявили, что спортсмены не собираются менять спортивное гражданство

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Президент Всероссийской федерации волейбола России Станислав Шевченко заявил, что игроки не рассматривают возможность смены спортивного гражданства.

«Нет, у наших спортсменов не было желания сменить гражданство. Наши волейболисты будут ждать, пока снимут все отстранения, они остаются», — приводит слова Шевченко Metaratings.ru.

В марте Международная федерация волейбола отстранила российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях.

Источник: https://metaratings.ru/news/vo-vserossiyskoy-federatsii-voleybola-zayavili-ob-otsutstvii-u-sportsmenov-zhelaniya-smenit-grazhdan-1306869/
Станислав Шевченко
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