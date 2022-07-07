В Федерации волейбола России заявили, что спортсмены не собираются менять спортивное гражданство

Президент Всероссийской федерации волейбола России Станислав Шевченко заявил, что игроки не рассматривают возможность смены спортивного гражданства.

«Нет, у наших спортсменов не было желания сменить гражданство. Наши волейболисты будут ждать, пока снимут все отстранения, они остаются», — приводит слова Шевченко Metaratings.ru.

В марте Международная федерация волейбола отстранила российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях.