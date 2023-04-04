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Сегодня, 21:09

Питерский «Зенит» обыграл «Динамо-ЛО» в первом матче 1/4 финала чемпионата России

Мария Гусева
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«Зенит» из Санкт-Петербурга обыграл «Динамо-ЛО» в первом матче 1/4 финала чемпионата России по волейболу среди мужчин — 3:0.

В других матчах «Локомотив» из Новосибирска победил «Белогорье» (3:0), московское «Динамо» одержало победу над «Факелом» (3:0), а казанский «Зенит» переиграл АСК (3:0).

Вторые матчи серии до двух побед пройдут 8 апреля.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

1/4 финала

Зенит СПб (Санкт-Петербург) — Динамо-ЛО (Ленинградская область) — 3:0 (25:14, 25:17, 25:17)

Локомотив Н (Новосибирск) — Белогорье (Белгород) — 3:0 (25:21, 25:23, 25:23)

Динамо М (Москва) — Факел (Новый Уренгой) — 3:0 (25:18, 25:20, 25:19)

Зенит-Казань (Казань) — АСК (Нижний Новгород) — 3:0 (25:20, 25:18, 25:17)

4 апреля.

Источник: https://www.sport-express.ru/volleyball/L/men/russia/2022-2023/
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