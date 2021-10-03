Волейбол
Россия
Новости
Суперлига Париматч (мужчины) Календарь Париматч (мужчины) Суперлига Париматч (женщины) Календарь Париматч (женщины)
Новости   //    Волейбол   //    Россия

Московское «Динамо» разгромило «Заречье-Одинцово» в первом туре женской суперлиги

20:13
Теги:

В Москве состоялся матч регулярного чемпионата женской волейбольной суперлиги, в котором московское «Динамо» нанесло разгромное поражение «Заречью-Одинцово».

Встреча завершилась победой столичного клуба со счетом 3-0 по сетам (25:15, 25:21, 25:12).

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

1-й тур

Уралочка-НТМК (Свердловская область) — Тулица (Тульская область) — 2:3 (25:15, 22:25, 25:9, 23:25, 6:15)

Ленинградка (Санкт-Петербург) — Динамо Кр (Краснодар) — 1:3 (25:20, 15:25, 23:25, 24:26)

Минчанка (Минск) — Енисей (Красноярск) — 2:3 (22:25, 18:25, 25:20, 25:20, 12:15)

Протон (Саратов) — Липецк (Липецкая область) — 3:2 (23:25, 21:25, 25:17, 25:21, 18:16)

Динамо М (Москва) — Заречье-Одинцово (Московская область) — 3:0 (25:15, 25:21, 25:12)

Спарта (Нижний Новгород) — Динамо-Ак Барс (Казань) — 1:3 (11:25, 20:25, 25:23, 10:25)

Локомотив К (Калининградская область) — Динамо-Метар (Челябинск) — 3:0 (25:6, 25:17, 25:15)

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/volleyball/L/women/russia/2021-2022/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Шок в Петербурге: «Зенит» проиграл «Сочи»
«Ахмат» — «Спартак»: команды назвали стартовые составы. Соболев — в основе, Ларссон — вне заявки
Фанаты «Спартака» заявили об избиении двух человек болельщиков на стадионе в Грозном
ЦСКА и «Краснодар» не пустили друг друга в тройку. Противостояние братьев Березуцких завершилось вничью
Залил кровью бассейн, а потом признался, что у него СПИД. Скандал на Олимпиаде-1988
vs
0
Офсайд