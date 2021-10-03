Московское «Динамо» разгромило «Заречье-Одинцово» в первом туре женской суперлиги
В Москве состоялся матч регулярного чемпионата женской волейбольной суперлиги, в котором московское «Динамо» нанесло разгромное поражение «Заречью-Одинцово».
Встреча завершилась победой столичного клуба со счетом 3-0 по сетам (25:15, 25:21, 25:12).
Волейбол
Чемпионат России. Женщины
1-й тур
Уралочка-НТМК (Свердловская область) — Тулица (Тульская область) — 2:3 (25:15, 22:25, 25:9, 23:25, 6:15)
Ленинградка (Санкт-Петербург) — Динамо Кр (Краснодар) — 1:3 (25:20, 15:25, 23:25, 24:26)
Минчанка (Минск) — Енисей (Красноярск) — 2:3 (22:25, 18:25, 25:20, 25:20, 12:15)
Протон (Саратов) — Липецк (Липецкая область) — 3:2 (23:25, 21:25, 25:17, 25:21, 18:16)
Динамо М (Москва) — Заречье-Одинцово (Московская область) — 3:0 (25:15, 25:21, 25:12)
Спарта (Нижний Новгород) — Динамо-Ак Барс (Казань) — 1:3 (11:25, 20:25, 25:23, 10:25)
Локомотив К (Калининградская область) — Динамо-Метар (Челябинск) — 3:0 (25:6, 25:17, 25:15)
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/volleyball/L/women/russia/2021-2022/
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