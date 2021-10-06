Бывший главный тренер казанского «Зенита» и сборной России Владимир Алекно награжден орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан», информирует БО Спорт.

Награду 54-летний специалист получил из рук президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.

Алекно получил награду на церемонии чествования татарстанских олимпийцев. При этом в Токио-2020 он был главным тренером сборной Ирана. До этого Алекно трижды возил на Олимпиады сборную России, которая завоевала золото в Лондоне-2012 и бронзу в Пекине-2008.

После Игр в Токио 54-летний Алекно объявил о приостановке тренерской карьеры.

Специалист 12 сезонов (2008-2019, 2020/21) возглавлял «Зенит-Казань». При нем команда завоевала 31 трофей: 9 титулов чемпиона страны, 8 Кубков России, 8 Суперкубков России, 5 раз «Зенит-Казань» выиграл Лигу чемпионов и 1 раз — клубный чемпионат мира.