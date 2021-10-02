Казанский «Зенит» и «Локомотив» стартовали с победы в новом сезоне суперлиги

Казанский «Зенит» в гостевом матче одержал победу над красноярским «Енисеем» в первом туре мужской волейбольной суперлиги.

«Локомотив» победил «Газпром-Югру», не отдав ни одной партии.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

1-й тур

Енисей (Красноярск) — Зенит-Казань (Казань) — 0:3 (21:25, 15:25, 21:25)

Кузбасс (Кемерово) — Динамо-ЛО (Ленинградская область) — 2:3 (25:15, 23:25, 23:25, 25:16, 13:15)

Локомотив Н (Новосибирск) — Газпром-Югра (Сургут) — 3:0 (25:21, 25:19, 25:14)

Урал (Уфа) — АСК (Нижний Новгород) — 0:3 (22:25, 23:25, 19:25)

Динамо М (Москва) — Белогорье (Белгород) — 3:2 (25:21, 28:30, 19:25, 25:22, 15:10)

Зенит СПб (Санкт-Петербург) — Нефтяник (Оренбург) — 3:0 (25:15, 25:19, 25:17)