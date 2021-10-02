Казанский «Зенит» и «Локомотив» стартовали с победы в новом сезоне суперлиги
20:50
Казанский «Зенит» в гостевом матче одержал победу над красноярским «Енисеем» в первом туре мужской волейбольной суперлиги.
«Локомотив» победил «Газпром-Югру», не отдав ни одной партии.
Волейбол
Чемпионат России. Мужчины
1-й тур
Енисей (Красноярск) — Зенит-Казань (Казань) — 0:3 (21:25, 15:25, 21:25)
Кузбасс (Кемерово) — Динамо-ЛО (Ленинградская область) — 2:3 (25:15, 23:25, 23:25, 25:16, 13:15)
Локомотив Н (Новосибирск) — Газпром-Югра (Сургут) — 3:0 (25:21, 25:19, 25:14)
Урал (Уфа) — АСК (Нижний Новгород) — 0:3 (22:25, 23:25, 19:25)
Динамо М (Москва) — Белогорье (Белгород) — 3:2 (25:21, 28:30, 19:25, 25:22, 15:10)
Зенит СПб (Санкт-Петербург) — Нефтяник (Оренбург) — 3:0 (25:15, 25:19, 25:17)
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