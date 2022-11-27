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Сегодня, 19:29

«Ленинградка» обыграла московское «Динамо» и одержала вторую победу подряд в женской суперлиге

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Ленинградка» обыграла московское «Динамо» в матче 9-го тура женской суперлиги. Встреча завершилась со счетом 3:2.

В другом матче «Протон» обыграл «Динамо-Ак Барс» — 3:1.

«Ленинградка» одержала вторую победу подряд и занимает чевтертое место в утрнирной таблице (19 очков). «Протон» находится на второй строчке (21 очко).

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

9-й тур

«Протон» (Саратов) — «Динамо-Ак Барс» (Казань) — 3:1 (25:19, 21:25, 25:19, 25:21)

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Динамо М» (Москва) — 3:2 (25:16, 29:27, 20:25, 23:25, 15:13)

27 ноября.

Волейбол
ВК Ленинградка
ВК Протон
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