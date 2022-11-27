Новосибирский «Локомотив» на тай-брейке победил «Югру-Самотлор»
Новосибирский «Локомотив» на тай-брейке победил «Югру-Самотлор» в матче 9-го тура мужской суперлиги по волейболу.
Волейбол
Чемпионат России. Мужчины
9-й тур
Югра-Самотлор (Нижневартовск) — Локомотив Н (Новосибирск) — 2:3 (25:21, 25:17, 20:25, 15:25, 13:15)
27 ноября.
Факел (Новый Уренгой) — Нова (Новокуйбышевск) — 3:1 (21:25, 25:20, 25:20, 25:23)
27 ноября.
Газпром-Югра (Сургут) — Нефтяник (Оренбург) — 3:1 (19:25, 25:16, 25:21, 25:16)
27 ноября.
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