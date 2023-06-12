Кондра заявил, что Зайцев был уникальным человеком и волейболистом

Пятикратный чемпион Европы Владимир Кондра отреагировал на новость о смерти олимпийского чемпиона 1980 года Вячеслава Зайцева.

«Сегодня буквально увидел фотографии, где Слава мне пасует, а я нападаю. Слава был нашим главным дирижером, других таких пасующих я просто не знаю, я с закрытыми глазами мог с ним играть, он все видел. Это был уникальный человек, добрый. Был настоящим лидером и капитаном команды. Очень жаль, что так. Наша олимпийская команда постепенно сокращается», — приводит ТАСС Слова Кондры.

12 июня стало известно, что Зайцев скончался на 71-м году жизни. Он являлся обладателем золотой и двух серебряных олимпийских медалей, двукратным победителем чемпионата мира, двукратным обладателем Кубка мира и семикратным чемпионом Европы.