Хорватский тренер Юричич покинул «Кузбасс»

Хорватский тренер волейбольного клуба «Кузбасс» Игорь Юричич покинет свой пост по окончании текущего сезона, сообщается на официальном сайте команды.

«Волейбольный клуб «Кузбасс» благодарит Игоря Юричича за работу и желает удачи в дальнейшей карьере!» — передает пресс-служба.

В клубе специалист провел сезон-2021/22, по итого которого команда заняла 7-е место в регулярном чемпионате. В серии плей-офф «Кузбасс» уступил белгородскому «Белогорью», не пробившись в «Финал шести».