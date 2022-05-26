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Сегодня, 10:00

Хорватский тренер Юричич покинул «Кузбасс»

Виктория Кравченко
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Хорватский тренер волейбольного клуба «Кузбасс» Игорь Юричич покинет свой пост по окончании текущего сезона, сообщается на официальном сайте команды.

«Волейбольный клуб «Кузбасс» благодарит Игоря Юричича за работу и желает удачи в дальнейшей карьере!» — передает пресс-служба.

В клубе специалист провел сезон-2021/22, по итого которого команда заняла 7-е место в регулярном чемпионате. В серии плей-офф «Кузбасс» уступил белгородскому «Белогорью», не пробившись в «Финал шести».

Источник: http://kuzbass-volley.ru/content/news/27473/
Волейбол
ВК Кузбасс
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