Гуцалюк стал игроком «Факела»
20:47
Центральный блокирующий Александр Гуцалюк продолжит карьеру в «Факеле». Он заключил контракт с клубом из Нового Уренгоя, сообщает Twitter «Факела».
Гуцалюк уже выступал за команду в сезоне-2013/14. Предыдущим клубом 31-летнего блокирующего был «Белогорье».
?? В Новый год с новым игроком!— fakelvolley (@fakelvolley) December 28, 2019
К «ФАКЕЛУ» присоединился центральный блокирующий Александр Гуцалюк. В сезоне 2013/14 он уже выступал в нашей команде. pic.twitter.com/HMHKOPpCp2
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