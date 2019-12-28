Волейбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Волейбол   //    Россия

Гуцалюк стал игроком «Факела»

20:47
Теги:

Центральный блокирующий Александр Гуцалюк продолжит карьеру в «Факеле». Он заключил контракт с клубом из Нового Уренгоя, сообщает Twitter «Факела».

Гуцалюк уже выступал за команду в сезоне-2013/14. Предыдущим клубом 31-летнего блокирующего был «Белогорье».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Loading...




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир