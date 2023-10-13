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Экс-генеральный менеджер сборной России: «На ЧМ-2010 Баньоли заставил игроков сдать матч»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Бывший генеральный менеджер мужской сборной России, а сейчас гендир новосибирского «Локомотива» Роман Станиславов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал об итальянском тренере Даниэле Баньоли, который возглавлял российскую сборную с 2009 по 2010 год.

— Приехал к нам итальянец Баньоли. Сколько тренировал — Россию так и не понял. В 2010-м на чемпионате мира у нас была уникальная по силе команда, разносили всех. Просто наш турнир. Соперники от нас бежали, никто не хотел с Россией играть!

— Даже бразильцы?

— Они ставили нападающего пасовать — лишь бы на нас не выйти! Народ свистел.

— Умышленно проигрывали?

— Да. Чтобы по сетке не попасть на Россию. Но мы-то зачем ввязались в эти игры?

— С подачи Баньоли?

— А с чьей же? Он классный тренер, но русский менталитет не понял. Мы не итальянцы — совсем другие! Русские и сербы без трудностей не могут, нас надо прижать к стенке, чтобы начали выигрывать.

— Ну и что вышло?

— Перед матчем с Испанией Шевченко как президент федерации взял на себя ответственность — а я передал: «Даниэле, надо выигрывать». Тот отвечает: «Ты понимаешь, что при таком раскладе выходим на Кубу и Бразилию, а проиграв — на Сербию и Аргентину?» «Все понимаем, — отвечаю я. — Попадем в группу смерти — и будем биться, ничего страшного!»

— Договорились?

— Мне казалось — договорились. Я зашел в раздевалку перед игрой, посмотрел в глаза и Баньоли, и ребятам. Первые две партии выносили испанцев. А потом начали чудить.

— Специально?

— Да. Я знаю волейболистов, которые поддержали в этой идее Даниэле, они до сих пор играют, уважаемые люди. Знаю, кто не поддержал. Но вот сейчас перед стенами Сретенского монастыря могу сказать: спортивный бог есть! Вернул в секунду — причем так, что все поняли, за что!

— Каким образом?

— Получили сербов — и проиграли. Никола Грбич на пресс-конференции сказал Баньоли: «Ты хотел сербов в группу? На!»

— А Даниэле?

— Он до последнего считал, что прав. Я был очень злой, мы ругались, спорили.

— Итальянец фактически заставил игроков сдать матч?

— Да.

— Они же могли на это не пойти?

— Могли.

— Ну и чем руководствовались, когда соглашались?

— Он им объяснил: зачем биться в закрытую дверь? Можно же обойти! Потом я разговаривал с людьми, которые поддержали Баньоли. Знаете, что говорили?

— Что?

— «Мы первые были против». Поняли, что это было неправильно. Но уже после сербов. Не проскочили! Я точно знаю: если ты все отдал — тебе воздастся. Как только начал шельмовать — получишь в ответ.

— Баньоли после чемпионата мира сразу уволили?

— Конечно. Хотя нашим игрокам он дал многое. Сколько занимался с Сергеем Гранкиным, Юркой Бережко. Тренер-то хороший! Просто не понял, что нельзя с нами так!

Даниэле Баньоли, Роман Станиславов и&nbsp;Тарас Хтей. «На ЧМ-2010 Баньоли заставил игроков сдать матч». Разговор по пятницам про закулисье волейбола
Волейбол
Сборная России по волейболу
Даниэле Баньоли
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