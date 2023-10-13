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Сегодня, 00:30

Генеральный директор «Локомотива» рассказал, как либеро сборной США приняли за гастарбайтера

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
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Генеральный директор «Локомотива» Роман Станиславов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как в Новосибирске либеро сборной США Эрика Шоджи приняли за гастарбайтера и хотели на стройку отправить.

— Сибирь, морозы, легионеры. Наверняка миллион историй.

— Полно!

— Тогда давайте по порядку.

— База у нас в черте города, но в лесу. В 2016-м рядом была стройка, доделывали тренажерный зал. В Новосибирске в декабре полная темень. А первая тренировка в девять утра. Мы купили Эрика Шоджи. Один из лучших либеро мира, до сих пор играет в сборной США. Гаваец, очень похож на наших восточных друзей.

— Так-так.

— Опаздывает, семенит с рюкзачком через эту стройку к раздевалке. Тут его видит прораб — который тоже в районе девяти утра собирает свою бригаду. Начинают на холоде укладывать кирпич. Кричит Эрику: «Ты чего опаздываешь?! А форму где взял? Украл?» Перепуганный Шоджи глазами хлопает: «Нет, нет...» — «Держи вот мастерок! Быстро за работу!»

— Господи.

— Пришлось нам спасать. Высвобождать! Прораб поверить не мог — еще несколько раз заглядывал в зал: действительно ли «таджик» играет?

— Рост его не насторожил?

— Да какой у Шоджи рост? Либеро! Как мы с вами. Плюс идет сгорбившись, шапка на глаза. Хорошо, до кирпичей так и не дошел...

Даниэле Баньоли, Роман Станиславов и&nbsp;Тарас Хтей. «На ЧМ-2010 Баньоли заставил игроков сдать матч». Разговор по пятницам про закулисье волейбола
Волейбол
ВК Локомотив (Новосибирск)
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