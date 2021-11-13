«Урал» на выезде обыграл «Нефтяник» в чемпионате России

«Урал» в гостях выиграл у «Нефтяника» (3:2) в матче седьмого тура чемпионата России по волейболу среди мужчин.

Счет в партиях — 32:34, 21:25, 25:16, 25:7, 15:10 в пользу «Урала». Клуб из Уфы" набрал шесть очков и занимает 11-е место. У «Нефтяника» одно очко и последнее место.

Чемпионат России. Мужчины

7-й тур

«Нефтяник» (Оренбург) — «Урал» (Уфа) — 2:3 (34:32, 25:21, 16:25, 17:25, 10:15)