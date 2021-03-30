АСК засчитают техническое поражение в случае отказа от игры с «Факелом»
17:14
Во Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) сообщили, что волейбольному клубу АСК могут засчитать техническое поражение.
«Клубу, согласно регламенту, будет засчитана неявка на матч в случае отказа от выступления», - цитирует ТАСС сотрудника ВФВ.
Ранее, 30 марта, нижегородский клуб заявил, что не выйдет на матч «Финала шести» против «Факела» из-за неудовлетворительного условия проживания игроков в Новом Уренгое. Волейболистов поселили в общежитии с вахтовиками, без туалета и места приема пищи.
АСК и «Факел» должны провести решающий матч за выход в «Финал шести» 31 марта.
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