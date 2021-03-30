«Динамо-Ак Барс» уступило «Локомотиву», «Динамо» обыграло «Уралочку-НТМК»

В матче второго тура Финала шести чемпионата России по волейболу среди женщин «Динамо-Ак Барс» уступило «Локомотиву» (2:3). Московское «Динамо» победило «Уралочку-НТМК» (3:0).

«Локомотив» лидирует в группе А с пятью очками. У «Динамо-Ак Барс» одно очко и второе место. В группе В «Динамо» и «Уралочка» имеют по три очка и делят первое место.

Чемпионат России. Женщины

Финал шести.

Группа A

2-й тур

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Локомотив» (Калининградская область) — 2:3 (25:14, 16:25, 20:25, 25:20, 13:15)

Группа В

2-й тур

«Динамо» (Москва) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — 3:0 (25:23, 25:21, 25:20)

30 марта.