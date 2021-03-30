Волейболисты АСК отказываются выходить на игру против «Факела» из-за условий проживания

Волейболисты клуба АСК не хотят выходить на матч «Финала шести» против «Факела» из-за условий проживания игроков в Новом Уренгое, сообщается на официальном сайте нижегородской команды.

«После воскресного матча в Нижнем Новгороде принимающая сторона уверила наш клуб, что поможет найти гостиничные номера с комфортными условиями. Однако по приезду команду ждал неприятный сюрприз.

Нам предоставили крыло, на втором этаже общежития, где живут вахтовики, нет туалетов и места приема пищи (душ найти не удалось). Номера также вызывают вопросы, так как высоким, двухметровым спортсменам невозможно разместиться на предложенных кроватях, что не позволит им восстановиться и выйти в оптимальной форме на важнейший матч сезона. Так же место проживания не соответствует утвержденным рекомендациям ВФВ в Руководстве по проведению матчей чемпионата России по волейболу в условиях ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции COVID-19», - говорится в заявлении на сайте АСК.

Решающий матч плей-офф за выход в «Финал шести» запланирован на 31 марта в Новом Уренгое. В клубе не исключают вероятности, что игра не состоится.