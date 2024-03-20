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20 марта, 21:40

Жена волейболиста Тетюхина показала, как муж собирает осколки сбитых снарядов с крыши дома в Белгороде

Виктория Кравченко
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Жена российского волейболиста, олимпийского чемпиона Сергея Тетюхина Наталья показала, как муж собирает осколки сбитых снарядов с крыши своего дома в Белгороде.

Ранее 20 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела Грайворонского округа области погибли два мирных жителя, еще два человека пострадали.

48-летний Тетюхин является обладателем девяти трофеев в составе сборной России по волейболу.

Также он является генеральным менеджером мужской сборной России и генеральным директором клуба «Белогорье».

Сергей Тетюхин
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