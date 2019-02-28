Саммельвуо и Климкин рекомендованы на пост главного тренера мужской сборной России по волейболу

Финн Туомас Саммельвуо и россиянин Александр Климкин рекомендованы президиуму Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) на пост главного тренера мужской сборной России. Заседание организации состоится 1 марта в Москве.

- Мы рассматривали на экспертом совете кандидатуры четырех специалистов: Туомаса Саммельвуо, Александра Климкина, Слободана Ковача и Лоренцо Бернарди, - приводит ТАСС слова президента ВФВ Станислава Шевченко. - Было принято решение рекомендовать президиуму кандидатуры Саммельвуо и Климкина.

Напомним, ранее пост главного тренера национальной команды покинул Сергей Шляпников.

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