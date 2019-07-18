Россиянки вышли в полуфинал юниорского Евро

Сборная России досрочно пробилась в полуфинал чемпионата Европы для девушек не старше 16 лет. В групповом турнире команда обыграла Словению (3:1), Францию (3:0), Германию (3:0), а сегодня разгромила Финляндию - 3:0 (25:19, 25:14, 25:14).

Сегодня России предстоит игра с Хорватией.

Юношеская сборная России для волейболистов не старше 17 лет на своем чемпионате Европы победила Италию 3:1. Ранее россияне уступили Чехии (1:3) и Польше (0:3) и победили греков (3:0). Сегодня им предстоит встреча с Португалией. На данный момент Россия идет третьей в группе, в плей-офф выходят по две лучшие команды.