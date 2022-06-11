Олимпийский чемпион Бережко назвал огромным вклад скончавшегося Кузюткина в волейбол

Олимпийский чемпион 2012 года по волейболу Юрий Бережко заявил, что бывший тренер сборной России Владимир Кузюткин оставил огромный след в российском волейболе. Специалист скончался 10 июня на 76-м году жизни.

«Я тренировался с Кузюткиным в Ярославле, — приводит слова Бережко «РБК Спорт». — Это был прекрасный человек, профессионал своего дела. Знал о волейболе абсолютно все, умел дать нужные наставления и всегда поддерживал в тяжелой ситуации. Прекрасный тренер, который дал мне дорогу в жизнь. Кузюткин оставил огромный след в российском волейболе. Выиграл чемпионат мира с девочками. Очень жаль, что ушел из жизни. Приношу свои соболезнования близким».

Кузюткин — мастер спорта СССР, заслуженный тренер России.