Московское "Динамо" обыграло "Ленинградку"

Московское "Динамо" в 8-м туре суперлиги обыграло на выезде "Ленинградку". Казанские одноклубницы бело-голубых были сильнее "Зарьче-Одинцово", а краснодарские одержали победу над "Протоном".

Чемпионат России

Женщины

8-й тур

"Динамо" (Краснодар) - "Протон" (Саратовская область) - 3:0 (25:21, 25:23, 25:16)

"Метар" (Челябинск) - "Сахалин" (Южно-Сахалинск) - 3:1 (13:25, 25:23, 28:26, 25:20)

"Ленинградка" (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Москва) - 0:3 (14:25, 16:25, 22:25)

"Динамо-Казань" (Казань) - "Заречье-Одинцово" (Московская область) - 3:0 (25:23, 25:20, 25:22)

"Уралочка-НТМК" (Свердловская область) - "Енисей" (Красноярск) - 3:1 (25:21, 25:20, 24:26, 25:22)