Михайлов рассказал, что думает об уровне международных соревнований в условиях отстранения россиян

Волейболист сборной России Максим Михайлов поделился мнением об уровне международных соревнований в условиях отстранения российской национальной сборной.

«Следим за результатами других сборных, все-таки волейбол — наш любимый вид спорта. Без сборной России на международной арене сохраняется хороший уровень, интересно следить. Впереди Олимпийские игры в Париже, будем смотреть, но ни за кого болеть не будем. Думаю, там будет хороший и красивый волейбол.

Россия — лидер во всех смыслах. В волейболе, в частности, уровень, несомненно, упадет. Но тяжело сказать об уровне сборной России, так как сейчас нет больших игр», — цитирует Михайлова Metaratings.ru.

Сборная России по волейболу и российские волейбольные клубы отстранены от участия в международных турнирах под эгидой Международной федерации волейбола (FIVB) с февраля 2022 года на фоне обострения ситуации на Украине.