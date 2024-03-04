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4 марта, 15:39

Михайлов рассказал, что думает об уровне международных соревнований в условиях отстранения россиян

Виктория Кравченко
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Волейболист сборной России Максим Михайлов поделился мнением об уровне международных соревнований в условиях отстранения российской национальной сборной.

«Следим за результатами других сборных, все-таки волейбол — наш любимый вид спорта. Без сборной России на международной арене сохраняется хороший уровень, интересно следить. Впереди Олимпийские игры в Париже, будем смотреть, но ни за кого болеть не будем. Думаю, там будет хороший и красивый волейбол.

Россия — лидер во всех смыслах. В волейболе, в частности, уровень, несомненно, упадет. Но тяжело сказать об уровне сборной России, так как сейчас нет больших игр», — цитирует Михайлова Metaratings.ru.

Сборная России по волейболу и российские волейбольные клубы отстранены от участия в международных турнирах под эгидой Международной федерации волейбола (FIVB) с февраля 2022 года на фоне обострения ситуации на Украине.

Источник: https://metaratings.ru/news/mikhailov-bez-sbornoi-rossii-na-mezhdunarodnom-urovne-padaet-zrelishnost-340310/
Сборная России по волейболу
Максим Михайлов
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