Международная федерация волейбола открыла дело против Бузато

Международная федерация волейбола открыла дисциплинарное дело в отношении старшего тренера женской сборной России Серджио Бузато, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Федерация волейбола Кореи обвинила специалиста в расизме и намерена подать жалобу. Корейская сторона сочла, что специалист имитировал узкие глаза. Российская команда обыграла Корею (3-2) в решающем матче отборочного турнира Олимпиады-2020.

Бузато уже приносил извинения за свой поступок.