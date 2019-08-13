Максим Михайлов: "Победа в Лиге наций не делает тебя фаворитом"

Диагональный сборной России Максим Михайлов​ после завоевания путевки на Олимпиаду-2020 объяснил, почему национальная команда неудачно выступила на чемпионате мира осенью 2018 года, а до того победила в Лиге наций.

– Неудача на ЧМ, – это уже прошлое, - цитируют "Известия" Михайлова. – Там сложилось воедино много факторов, помешавших успеху. Сейчас другой тренер, но главное – у молодых игроков уже появились опыт и понимание, что пока еще не выиграны основные турниры – чемпионат Европы, ЧМ и Олимпиада. К ним надо готовиться по-другому, и победа в Лиге наций не делает тебя фаворитом. Сейчас молодежь это понимает. Год назад чемпионат мира для многих из них был первым крупным турниром. А теперь они осознают, что к более статусным соревнованиям соперники готовятся уже несколько иначе, чем к той же Лиге наций.