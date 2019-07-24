Казанское "Динамо" продлило контракт с 16-летней Кадочкиной

Казанское "Динамо" объявило о продлении контракта с доигровщицей Татьяной Кадочкиной, сообщает официальный сайт клуба.

16-летняя спортсменка считается одной из самых многообещающих волейболисток России. Несмотря на юный возраст, она уже завоевала место в основном составе казанской команды.

В сезоне-2018/19 Кадочкина выходила на площадку в 25 играх Суперлиги и принесла команде 267 очков. А в Лиге чемпионов она стала одним из самых юных игроков в истории. Всего за сезон в активе Кадочкиной - 45 официальных матчей и 515 заработанных очков.